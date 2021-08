Messi e Mbappé: destinos opostos?

A chegada do craque argentino pode significar a saída do jovem, que pode estar chateado com a presença do ex-jogador do Barcelona

Kylian Mbappé e Leo Messi vivem carreiras paralelas. O atacante do PSG está em destaque, com o futuro mais no ar do que nunca, apesar do presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, ter afirmado na apresentação do argentino que sua jovem estrela ia ficar na capital da França, a verdade é que nem tudo está tão claro quanto parece sobre a situação do campeão mundial com a França.

O Real Madrid está ainda mais atento com o que se passa com Mbappé, que caso se pronuncie sobre o seu futuro, as palavras do atacante podem precipitar acontecimentos que favoreçam a sua possível saída do PSG.

De acordo com a "La Gazzetta dello Sport", na próxima segunda-feira (16) o próprio Mbappé pode anunciar seu futuro. É preciso lembrar que o atacante, grande figura do PSG nos últimos anos, quer ser o centro de um projeto, e agora, com a chegada de Messi, seu status na capital da França poderia ser visto ameaçado.

É por isso que sua partida pode fazer sentido agora. Além disso, é preciso lembrar que o jogador ainda não renovou com o PSG, e parece que não tem intenção de fazê-lo, pelo menos por enquanto. Isso coloca medo na torcida e na liderança parisiense, que buscam amarrar sua continuidade o mais rápido possível, embora isso pareça ainda mais difícil.

Apesar do atacante francês, sempre ter sido considerado uma das grandes estrelas do PSG, algumas fissuras já começam a surgir na torcida parisiense. Na recepção da equipe, quando o nome e a imagem do atacante campeão mundial e grande estrela do time da Ligue 1 foram exibidos, a torcida da capital como um todo dedicou uma vaia alta ao atacante, algo que até agora parecia impensável, dado que Mbappé sempre foi ídolo.

A pressão para renovar está mais forte do que nunca, mas o PSG é conhecido por não baixar os braços e ceder aos desejos dos seus jogadores. Um caso conhecido é o que aconteceu com Rabiot. O atacante está se fortalecendo para não renovar no PSG, mas a própria equipe está aumentando a pressão para que seu craque não tenha escolha a não ser renovar seu contrato com a equipe.

Mbappé tem a palavra e ninguém mais sabe o que o atacante tem em mente, mais pressionado do que nunca, e quem pode ser colocado contra as paredes pelos dirigentes de seu próprio clube, que têm insistido repetidas vezes que ele não vai sair e que ele vai terminar renovando seu contrato.

Entretanto, parece que existe um substituto no coração dos tordecores do PSG, que é ninguém menos que Leo Messi. O argentino, uma das contratações mais midiáticas da história do futebol, foi recebido em grande estilo pela torcida que esteve nas arquibancadas do Parc des Princes. Messi, que viveu as semanas mais intensas, foi um dos mais aclamados pela torcida.

Apresentado junto com as demais contratações, entre as quais também se destaca Sergio Ramos, o ex-Barcelona deixou claro que é um dos novos símbolos da torcida francesa, que está eufórica com a chegada de um dos melhores jogadores da história.

Messi é o novo ídolo do PSG. O golpe que deu a equipe que joga na Ligue 1 é vital, e o projeto é um dos mais competitivos. Eles desejam manter todas as suas estrelas, mas se Mbappé não renovar e a sua ideia for partir para o Real Madrid, o PSG não vai facilitar.