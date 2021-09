Substituído, Messi aprende uma nova realidade no PSG

Intocável no Barça, o argentino terá que aprender a lidar com um time onde as estrelas principais são Neymar e Mbappé

Se Lionel Messi pensou que sua transição do Barcelona para o Paris Saint-Germain seria tranquila, porém logo percebeu que a vida na capital francesa promete ser muito diferente do que estava acostumado no Camp Nou.

Messi estava acostumado a ser o chefe do Barça. Mais de 20 anos no clube, um número recorde de gols e seis Bolas de Ouro o tornaram intocável, um status que não diminuiu nos últimos anos, mesmo em função do declínio do clube catalão.

No PSG, porém, as coisas não serão tão fáceis. Se isso não ficou aparente durante sua breve participação na vitória sobre o Reims na estreia, ou mesmo quando o PSG foi pressionado pelo Club Brugge na Liga dos Campeões e forçado a se contentar com um empate 1 a 1 , ficou evidente no jogo de domingo contra o Lyon.

Dois incidentes durante o jogo foram particularmente reveladores. Antes do início do jogo, o meio-campista do PSG, Ander Herrera, havia sido questionado em uma entrevista ao Marca quem iria assumir os pênaltis do clube nesta temporada, com Messi disputando a responsabilidade com Neymar e Kylian Mbappe. O espanhol brincou que eles poderiam jogar 'papel, pedra, tesoura' pela homenagem.

No entanto, quando se tratou da crise contra o Lyon, Neymar simplesmente pegou a bola e assumiu o comando da situação. Esse foi o primeiro sinal de que Messi não terá um status intocável em sua nova casa.

O segundo aconteceu pouco depois, quando o técnico Mauricio Pochettino o retirou para ser substituído por Achraf Hakimi.

Foi um golpe particularmente forte para o argentino, que está pouco acostumado a ser retirado de campo, muito menos com o jogo ainda equilibrado. Seu olhar fulminante para Pochettino foi visto pelo mundo, enquanto depois ele foi visto em uma discussão com o compatriota Leandro Paredes no banco.

Foi uma jogada bem-sucedida do treinador, com o PSG vencendo o jogo graças a um cabeceio de Mauro Icardi após uma bela assistência de Kylian Mbappe , que continua sendo um dos jogadores mais importantes do elenco, tendo marcado um gol ou uma assistência em cada partida desta temporada.

“São decisões tomadas para a equipe e todos sabem que temos muitos jogadores excelentes. Temos que tomar essas decisões ”, explicou Pochettino no pós-jogo.

“Decidimos tirar o Messi por causa de uma possível lesão no futuro."

“Temos jogos importantes chegando e temos que protegê-lo".

O PSG tem uma agenda lotada nos próximos dias, com uma viagem a Metz na quarta-feira, seguida por uma partida potencialmente complicada, em casa, contra o Montpellier. Além disso, haverá o encontro da Liga dos Campeões contra o Manchester City, que assumiu importância adicional, após o empate francês com o Brugge, na Bélgica.

O lendário atacante da França e do Arsenal Thierry Henry, que jogou com Messi no Barcelona e agora trabalha como analista da Ligue 1 para o Amazon Prime, explicou os sentimentos do jogador.

“A reação dele não me surpreendeu. Talvez ele não quisesse sair ”, disse ele. “Não sabemos o que eles estão dizendo um ao outro. Não vamos começar a polêmica."

“Ele certamente queria ficar em campo para poder marcar.”

A decisão de Pochettino parecia justificada na segunda-feira, já que Messi foi vítima de uma lesão pouco antes de ser retirado contra o Lyon e o levou a não completar o regime de treinamento de segunda-feira totalmente.

Apesar disso, é evidente que se dependesse de Messi, ele teria permanecido em campo contra o Lyon. Embora ele ainda seja tratado com muito respeito no PSG, ele ainda não obteve o padrão icônico e intocável que era o caso do Barcelona, ​​onde ele era o alfa indiscutível.

Mudando de clube pela primeira vez e entrando no território de dois grandes egos, Mbappe e Neymar, ele aprendeu rapidamente que não é o chefe. E assim não foi o início dos sonhos no PSG que Messi poderia desejar, mas é a realidade que o espera. Ele que se adaptar rapidamente para que este novo capítulo de sua carreira seja um sucesso.