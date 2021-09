PSG pode perder Neymar e Messi por jogo 'atravessado' das seleções

A Conmebol confirmou os próximos jogos das eliminatórias para os dias 7, 10 e 14 de outubro

O Paris Saint-Germain, pelo menos nesse início de temporada, parece estar com dificuldades em formar a dupla Lionel Messi e Neymar em seus jogos. Dessa vez, o clube encontrará a rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 como um problema.

A Conmebol confirmou as datas dos próximos jogos das eliminatórias, que serão disputadas nos dias 7, 10 e 14 de outubro. Para compensar as rodadas que foram adiadas em 2020, a organização terá que fazer rodadas triplas - como aconteceu nos jogos de setembro.

Porém, o PSG pode sair prejudicado com os três jogos sendo realizado em um curto período de tempo. Isto porque, a equipe enfrenta o Angers, pela 10ª rodada da Ligue 1, no dia 17 de outubro, três dias depois dos jogos das eliminatórias.

O clube perderia os argentinos: Lionel Messi, Leandro Paredes e Ángel Di María; além dos brasileiros Neymar e Marquinhos, que teriam pouco tempo para se recuperar da viagem à América do Sul.

Da mesma forma dos jogos de setembro, Mauricio Pochettino, treinador do PSG, não utilizaria esses jogadores por questões físicas no duelo contra o Angers.

Messi formou dupla com Neymar pela primeira vez na última quarta-feira (15), quando o PSG estreou com empate em 1 a 1 na Liga dos Campeões diante do Club Brugge. Juntos atuaram pouco mais de 90 minutos, mas tiveram uma atuação discreta no jogo.

O time francês antes dos jogos das eliminatórias enfrentará: Olympique de Lyon, Metz, Montpellier, Rennes e Angers, pelo Campeonato Francês. Vale lembrar que o PSG enfrenta, também, o Manchester City, no dia 29 de setembro, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.