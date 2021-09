Messi comemora primeiro gol pelo PSG - e ainda quer mais

O argentino marcou o segundo gol da vitória do PSG contra o Manchester City

Aconteceu. Lionel Messi marcou pela primeira vez com a camisa do PSG, justamente no jogo mais importante da temporada até o momento: o confronto direto diante do Manchester City, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa.

Tendo vencido por 2 a 0, o Paris Saint-Germain chegou à liderança do Grupo A com quatro pontos - empatado com o Club Brugge, mas na frente pelo critério do saldo de gols. O mais importante, porém, é que Neymar, Messi e Mbappé finalmente conseguiram jogar bem juntos.

Contra o City, o trio de atacantes do PSG conseguiu criar várias situações de perigo: o gol de Gueye saiu após jogada trabalhada entre Mbappé e Neymar, enquanto o gol de Messi veio após a tabela entre o argentino e o francês.

Foi, também, o primeiro grande jogo do argentino com a camisa do Paris Saint-Germain. Mas agora o craque seis vezes vencedor da Bola de Ouro quer seguir fazendo história pelo segundo clube de sua carreira.

"Eu não vinha jogando recentemente e esse foi apenas meu segundo jogo nesse estádio. Estou me adaptando ao meu novo clube." comentou Messi, em entrevista concedida após o confronto. "Quanto mais jogarmos juntos [Neymar, Messi e Mbappé], melhor será o nosso relacionamento. Precisamos evoluir juntos, melhorar e seguir dando nosso melhor."

A vitória serviu também como "vingança" do PSG, após o time francês ser eliminado pelo Manchester City nas semifinais da última edição da Champions League. Agora, porém, eles tem Lionel Messi.

"Eles foram grandes oponentes. Foi muito importante vencer essa partida depois do empate contra o Club Brugge. Estou feliz de ter feito meu primeiro gol," encerrou o argentino.

O PSG volta aos gramados neste próximo domingo (3), diante do Rennes, querendo manter o 100% de aproveitamento na Ligue 1.