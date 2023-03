Lionel Messi merece vaias por desempenho no PSG?

Ex-atacante do PSG, Jerome Rothen acredita que Lionel Messi não está imune às críticas e sente que ultras deveriam se sentir à vontade para vaiá-lo

Messi foi criticado por torcedores do PSG depois de uma atuação abaixo do esperado contra o Bayern de Munique na partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Apesar do descontentamento, a GOAL apurou que os ultras não planejam vaiar Messi no jogo de domingo contra o Rennes, pela Ligue 1.

No entanto, o ex-atacante do PSG, Jeremy Rothen, acredita que a torcida deve mostrar a infelicidade com o astro argentino e que ele não deve ficar imune às críticas.

"Seja Lionel Messi ou outro jogador, ele pode ser vaiado", disse no programa diário RMC. "Devemos nos abster de vaiar porque é o Messi? Por quê? Por que o nome dele é Messi? Se você não dá a mínima ou não, se você é bom ou não, se você está concentrado ou não, o torcedor está lá apenas abrir a boca e aplaudir? Os torcedores não devem falar nada? Eles compram pipoca, comem hambúrgueres, bebem refrigerante e não importa? Claro que Lionel Messi pode ser vaiado, é um jogador como qualquer outro. Caso contrário, temos que fazer outra coisa, encontrar outro esporte. Haverá menos torcedores atrás dele, como eu, e muitos que permanecem insatisfeitos desde que ele assinou com o PSG".

O ícone brasileiro Juninho também admitiu que acredita que os fãs devem mostrar a Messi o que pensam dele. "No final das contas, é para os torcedores que jogamos futebol. Mesmo que seja Messi, seria normal ser vaiado, a falta de resposta [contra o Bayern] me chocou um pouco", disse ele ao RMC.

O pai de Messi, por outro lado, saiu em defesa do filho, negando as histórias de que o jogador saiu do treinamento do PSG na semana. Ele também negou os rumores de que o PSG não está disposto a atender às exigências contratuais de Messi ou que ele exigiu um contrato de € 600 milhões por temporada com o clube saudita Al-Hilal.

Messi provavelmente jogará pelo PSG contra o Rennes neste domingo, antes de embarcar para a primeira experiência internacional como vencedor da Copa do Mundo. A Argentina enfrenta o Panamá no dia 24 de março.