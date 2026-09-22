Kylian Mbappé voltou ao ambiente da seleção francesa com uma cara diferente, depois de entrar para a história neste verão ao se sagrar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, encontrando-se diante de um novo começo com os Bleus sob o comando de Zinédine Zidane, que assumiu a responsabilidade como sucessor de Didier Deschamps.

O atacante do Real Madrid chegou ao campo de Clairefontaine, na segunda-feira, acompanhado do restante dos jogadores da seleção francesa, marcando o início de uma nova era que todos aguardam com grande expectativa.

Em entrevista à Rádio França Internacional (RFI), publicada na manhã de terça-feira e reproduzida pelo jornal francês "Foot Mercato", Mbappé fez questão de dirigir uma mensagem de reconhecimento a Deschamps, ressaltando que o ex-treinador deixou um grande legado com a seleção.

Disse Mbappé: "Antes de tudo, é preciso elogiar o que Didier Deschamps fez com a seleção francesa, é uma grande conquista. Ele escreveu a história e devolveu a seleção francesa ao seu lugar natural, e sempre seremos gratos a ele".

E acrescentou: "Agora começa um novo capítulo com um novo treinador, e vamos ver como as coisas vão andar. Os novos começos são sempre diferentes, e temos que nos adaptar e recuperar nosso equilíbrio. Vamos disputar a competição com força e voltar a conquistar vitórias, porque é isso que as pessoas esperam de nós".

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Apesar de Mbappé e Zidane viverem na capital espanhola, Madri, e terem se encontrado mais de uma vez no período recente, o astro do Real Madrid afirmou que ainda não teve uma conversa séria com seu novo treinador sobre a seleção francesa.

Ele explicou: "Se eu falei com Zidane desde que ele foi nomeado treinador? Não, vou esperar até vê-lo em Clairefontaine. Acredito que não há lugar melhor do que vê-lo no campo de treino".

E prosseguiu: "Estamos na mesma cidade, já nos encontramos várias vezes e já nos conhecíamos, mas aguardo com ansiedade a chegada a Clairefontaine para entender o que ele espera de nós como equipe, e o que ele espera de mim como jogador. Vamos ver como as coisas vão andar".

E assim começa uma nova fase para a seleção francesa, na qual Mbappé será uma das principais figuras dentro do projeto de Zidane, em meio a uma grande expectativa sobre as mudanças que essa colaboração trará no nível dos papéis, das ideias e da forma de trabalho dentro dos Bleus.

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