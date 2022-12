Copa do Mundo, Champions e Francês: A marca histórica que Mbappé pode alcançar em 2022/23

Seguindo o ritmo goleador que está vivendo, o francês pode atingir um "hat-trick" histórico

Vivendo grande fase na carreira, Kylian Mbappé, um dos jogadores que mais vêm chamando atenção na Copa do Mundo, pode alcançar um feito impressionante nesta temporada. Liderando três listas de artilharia diferentes, pode conquistar esse "hat-trick" diferente.

Líder da seleção francesa que briga pelo bicampeonato Mundial, Mbappé, que foi eleito o melhor em campo três vezes ao longo da Copa do Mundo, já marcou cinco vezes em quatro jogos disputados na competição. Os números do atacante o deixam no topo da lista de maiores goleadores do torneio, mesmo com grandes jogadores voando nos gramados do Qatar.

São oito jogadores dividindo a vice-artilharia da competição - Marcus Rashford e Bukayo Saka (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina), Richarlison (Brasil), Alvaro Morata (Espanha), Enner Valencia (Equador), Olivier Giroud (França) e Cody Gakpo (Holanda) -, sendo que apenas um deles não se classificou para as oitavas de final. Todos estes têm três tentos, contra cinco do camisa 10 francês, que parece longe de diminuir o ritmo.

E, se confirmar o favoritismo para ser artilheiro do Mundial, Mbappé estará um passo mais perto de um feito incrível, justamente relacionado ao número de gols. Isso porque, antes da pausa para a Copa do Mundo, o atacante também encabeçava as listas de goleadores do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões.

E, caso consiga a tríplice artilharia, Mbappé estaria repetindo um feito que aconteceu apenas uma vez na história, conquistado em 1965-66, pelo português Eusébio. À época, ele foi artilheiro do Campeonato Português, da antiga Copa dos Campeões da Europa (que hoje é a Champions League) e da Copa do Mundo, foram 25, sete e nove gols, respectivamente.