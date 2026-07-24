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France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Mbappé lidera lista excecional no Mundial, com Haaland em grande presença

K. Mbappe
E. Haaland
França
Noruega
Copa do Mundo
França
Noruega

Lista revela outro lado das estrelas do Mundial

O astro francês Kylian Mbappé apresentou grandes exibições individuais na fase final do Campeonato do Mundo, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas mesmo assim não conseguiu conduzir a selecção do seu país à conquista do título, após a queda nas meias-finais frente à Espanha por dois golos sem resposta. Os espanhóis, por sua vez, completaram o percurso até ao fim e venceram a Argentina na final por um golo sem resposta, da autoria de Ferran Torres.

Mbappé conseguiu terminar a competição no topo da lista dos melhores marcadores, com um registo de 10 golos, e conseguiu roubar o título de melhor marcador histórico do Mundial ao astro argentino Lionel Messi, depois de elevar o seu total para 22 golos.

Apesar da derrota no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares frente à Inglaterra, pelo resultado de (6-4), Mbappé conseguiu ainda assim liderar uma lista específica no Mundial.

Mbappé liderou a lista dos jogadores mais rápidos do Mundial, com uma velocidade de 37,61 km/h, superando o sueco Anthony Elanga, que ficou em segundo lugar com uma velocidade de 37,16 km/h, e o neerlandês Micky van de Ven, dono do terceiro lugar com uma velocidade de 36,77 km/h.

O que mais chama a atenção nesta lista é a presença de três jogadores da selecção francesa entre os dez primeiros: Bradley Barcola surge no sétimo lugar, com uma velocidade de 36,32 km/h, enquanto Theo Hernández ficou no nono lugar, depois de ter registado uma velocidade que chegou aos 36,17 km/h.

O australiano Jordan Bos ficou no quarto lugar, com uma velocidade de 36,67 km/h, e houve uma presença de destaque de Erling Haaland, avançado do Manchester City, que ficou em quinto com uma velocidade de 36,52 km/h.

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