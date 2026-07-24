O astro francês Kylian Mbappé apresentou grandes exibições individuais na fase final do Campeonato do Mundo, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas mesmo assim não conseguiu conduzir a selecção do seu país à conquista do título, após a queda nas meias-finais frente à Espanha por dois golos sem resposta. Os espanhóis, por sua vez, completaram o percurso até ao fim e venceram a Argentina na final por um golo sem resposta, da autoria de Ferran Torres.

Mbappé conseguiu terminar a competição no topo da lista dos melhores marcadores, com um registo de 10 golos, e conseguiu roubar o título de melhor marcador histórico do Mundial ao astro argentino Lionel Messi, depois de elevar o seu total para 22 golos.

Apesar da derrota no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares frente à Inglaterra, pelo resultado de (6-4), Mbappé conseguiu ainda assim liderar uma lista específica no Mundial.

Mbappé liderou a lista dos jogadores mais rápidos do Mundial, com uma velocidade de 37,61 km/h, superando o sueco Anthony Elanga, que ficou em segundo lugar com uma velocidade de 37,16 km/h, e o neerlandês Micky van de Ven, dono do terceiro lugar com uma velocidade de 36,77 km/h.

O que mais chama a atenção nesta lista é a presença de três jogadores da selecção francesa entre os dez primeiros: Bradley Barcola surge no sétimo lugar, com uma velocidade de 36,32 km/h, enquanto Theo Hernández ficou no nono lugar, depois de ter registado uma velocidade que chegou aos 36,17 km/h.

O australiano Jordan Bos ficou no quarto lugar, com uma velocidade de 36,67 km/h, e houve uma presença de destaque de Erling Haaland, avançado do Manchester City, que ficou em quinto com uma velocidade de 36,52 km/h.