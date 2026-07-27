Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa e do Real Madrid, quebrou o silêncio após a eliminação dos "Bleus" das finais do Mundial 2026, dirigindo uma mensagem emocionante aos adeptos franceses, na qual sublinhou que o orgulho pelo desempenho supera a desilusão de não conquistar o título.

Numa mensagem divulgada por vários órgãos de comunicação social esta segunda-feira, o capitão francês manifestou a sua profunda gratidão aos adeptos que apoiaram a seleção ao longo de todo o torneio, afirmando: "Obrigado. Um mês repleto de emoções, no qual ultrapassámos os limites das nossas capacidades. Um mês de orgulho em vestir as cores de França, cheio da paixão que nos impulsiona dentro de campo e que também vos impulsiona a vocês, diante do ecrã e nas bancadas."

Mbappé, que se encontra atualmente de férias à espera do regresso aos treinos sob o comando do treinador português José Mourinho, acrescentou: "Não conquistámos um título coletivo, e isso é doloroso e continuará a sê-lo durante algum tempo, não vos vou mentir quanto a isso. Talvez vos devêssemos um final melhor, mas nem sempre escolhemos como a história termina; escolhemos, sim, o que damos nela, e demos tudo o que estava ao nosso alcance."

O jogador de 27 anos, que se sagrou melhor marcador do torneio, elogiou os seus colegas de equipa, sublinhando que o título individual "pertence à equipa tanto quanto me pertence a mim", afirmando: "Sem o seu trabalho árduo, os seus movimentos, os seus passes, e sem o espírito de equipa que nos conduziu do primeiro ao último jogo, eu não teria conseguido marcar todos estes golos."

Mbappé manifestou o seu orgulho em ter liderado a seleção francesa na sua terceira participação num Mundial, afirmando: "Desde pequeno, sonhei em jogar num Mundial, nem que fosse uma única vez. Joguei em 3 edições, venci uma, e este ano tive a honra de jogar como capitão. Nunca me esquecerei disso."

A estrela francesa dirigiu um agradecimento especial aos adeptos que "ficaram acordados até tarde, por vezes até à meia-noite consoante as diferenças horárias, para nos verem jogar do outro lado do mundo", acrescentando: "Estiveram em vossas casas, nos cafés, com as vossas famílias ou amigos, por toda a França e fora dela. Outros estiveram presentes connosco nos estádios, com as bandeiras aos ombros."

E prosseguiu: "Crianças de olhos brilhantes, homens e mulheres de todas as origens e gerações, unidos por uma mesma alegria: a alegria de participar. É esta a força deste desporto. E nunca nos deixaram ficar mal, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando menos o merecíamos."

Mbappé dirigiu também um agradecimento ao selecionador Didier Deschamps e a toda a sua equipa técnica, afirmando: "Obrigado a ele e a toda a sua equipa: os fisioterapeutas, os cozinheiros, os treinadores, os motoristas — todas essas pessoas que ninguém vê e sem as quais nada disto teria sido possível."

Ao encerrar a sua mensagem, Mbappé sublinhou que "o futebol, na sua essência, continua a ser um jogo que levamos a sério, um jogo no qual trabalhamos ao longo de toda a vida para o tentar dominar, mas que, ainda assim, é um jogo com as suas regras simples que não mudaram desde que começámos a jogar: a bola, a baliza e a vontade de marcar."

A estrela do Real Madrid terminou a sua mensagem num tom otimista, afirmando: "O Mundial terminou, mas a história continua. Haverá outros jogos, outras noites de verão ou de inverno, nas quais nos voltaremos a encontrar todos diante deste mesmo jogo, com a mesma vontade inesgotável. Não terminámos de jogar juntos. Obrigado por tudo."