Mbappé explica por que prefere Camarões à Argélia

Em declarações sinceras e polêmicas, o astro francês Kylian Mbappé destacou que sua identidade africana o teria levado por um caminho diferente no que diz respeito à vertente internacional de sua carreira.

A recente entrevista de Mbappé, onde ele compartilha suas preferências pessoais entre Camarões e Argélia, gerou bastante discussão entre os fãs de futebol. Enquanto muitos estão curiosos sobre as razões por trás de suas escolhas, outros estão mais interessados em explorar oportunidades fora do campo. Para aqueles que gostam de apostas esportivas, entender as nuances do jogo pode ser tão emocionante quanto acompanhar as decisões dos jogadores. Se você está procurando uma maneira de se envolver mais com o esporte, considere explorar o **código de indicação bet365**, que pode oferecer uma nova dimensão à sua experiência de apostas.

Mbappé disse, durante o podcast “The Bridge”, que teria escolhido jogar pela seleção da Camarões, enquanto seu irmão Ethan teria preferido representar a Argélia.

Ele explicou que sua decisão se deveu ao fato de ter crescido mais ligado à cultura camaronense por meio de seu pai, em comparação com a cultura argelina associada à sua mãe.

O atacante do Real Madrid acrescentou que, nos últimos tempos, se aproximou mais de sua família argelina, o que o fez compreender muito sobre a cultura árabe.

Ele expressou seu grande desejo de visitar a Argélia pela primeira vez na vida, negando veementemente as acusações de que não se importaria com suas origens argelinas.

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Mbappé dirigiu um conselho claro aos jogadores com dupla nacionalidade, dizendo: “Os jogadores devem escolher sua seleção logo cedo, pois a seleção não é como o clube; representar o país vem do coração, e a decisão deve ser imediata”.

Vale lembrar que Mbappé marcou seu 56º gol pela seleção contra o Brasil em um amistoso, ficando a apenas um passo de igualar o recorde de Olivier Giroud como o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 57 gols.

O atacante de 27 anos precisa de apenas dois gols para ultrapassar Giroud e se tornar o maior artilheiro da história dos Bleus.