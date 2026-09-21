Alguns dias após a polêmica provocada por suas declarações sobre a disputa pela Bola de Ouro, Kylian Mbappé quebrou o silêncio para pôr fim às especulações sobre um possível desentendimento com seu companheiro de seleção francesa, Ousmane Dembélé.

Segundo o site francês "Foot Mercato", o atacante do Real Madrid afirmou que sua relação com Dembélé não foi afetada pelo que veio à tona recentemente, ressaltando que a disputa entre os dois pelo prêmio não se transformou em uma crise pessoal.

As declarações de Mbappé haviam provocado amplas reações, depois de ele falar sobre a diferença entre sua trajetória e a de Dembélé, indicando que sempre foi visto como o jogador escolhido, enquanto seu companheiro sofreu com diversas lesões ao longo da carreira.

Dembélé não demorou a responder, deixando claro após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Brest que nunca foi o jogador escolhido, e que trabalhou duro durante toda a sua carreira para chegar à posição que ocupa hoje.

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Mbappé conversa com Dembélé

Com o aumento das especulações sobre uma tensão entre os dois amigos, especialmente com a proximidade do reencontro deles na concentração da seleção francesa na cidade de Clairefontaine, Mbappé definiu sua posição de forma clara.

O atacante do Real Madrid disse, durante uma entrevista ao jornal "L'Équipe" na condição de embaixador da marca "On": "Já conversei com ele sobre isso, e não há qualquer tensão, e não acredito que exista qualquer problema real. Estou totalmente tranquilo".

Mbappé considera que a polêmica ganhou proporções maiores por causa do momento, em razão de sua ligação com a concentração da seleção francesa e as partidas da Liga das Nações da Europa.

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E acrescentou: "Durante a Liga das Nações da Europa, com a participação da seleção francesa, sempre há algo em torno do qual se cria polêmica, e acredito que essa polêmica tem sua justificativa".

Dessa forma, Mbappé insiste que a disputa pela Bola de Ouro não afetou sua relação com Dembélé, e que o ocorrido não ultrapassa os limites da competição esportiva e de declarações que foram interpretadas de forma ampla.

O aguardado encontro entre os dois craques na concentração da seleção francesa continua sendo o primeiro teste prático da natureza da relação entre eles, após a polêmica provocada pela disputa pelo prêmio.