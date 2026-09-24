Uma reportagem publicada nesta quinta-feira apresentou um novo ponto de vista sobre a crise das atuações apagadas do brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, nesta temporada.

O jornalista Ramón Fuentes, por meio do jornal "Mundo Deportivo", afirmou que a pergunta sobre as causas do problema de Vinícius está muito presente entre os torcedores do Real Madrid.

Ele destacou que as estatísticas são claras: em oito partidas nesta temporada, sete delas no Campeonato Espanhol e uma na Liga dos Campeões da Europa, ele marcou apenas um gol.

E enfatizou: "A primeira e mais importante questão é a da liderança. No momento atual, e com a presença de Kylian Mbappé no Real Madrid — e não esqueçamos que o próprio clube o indicou fortemente para a Bola de Ouro, ou pelo menos como forte concorrente diante de Lamine Yamal e outros —, isso naturalmente coloca em segundo plano o papel de Vinícius. E acredito que a ausência de liderança é o que causa o sofrimento de Vinícius".

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E prosseguiu: "A liderança dentro e fora de campo. O melhor exemplo disso é a seleção brasileira na última Copa do Mundo. Ali, especialmente após a lesão de Raphinha, não havia a menor dúvida. Vinícius era o líder absoluto dentro de campo, e ele confirmou isso ao apresentar uma atuação brilhante na Copa do Mundo, mesmo diante de um desempenho decepcionante da equipe de Carlo Ancelotti".

O jornalista continuou sua análise da crise: "Depois, para mim, sem dúvida, o problema está em sua atual falta de qualidades de liderança no Real Madrid, que acredito serem essenciais para a autoconfiança do brasileiro. Mas há outro fator, que é sem dúvida sua condição física. Acredito que a temporada mal começou; é verdade que ele se juntou à pré-temporada antes de outros jogadores, mas também é verdade que o vimos aproveitar bastante este verão".

E acrescentou: "Isso também explica por que ele não chegou ao seu nível habitual, com aquela velocidade fulminante que lhe permite superar os adversários. E o jogador percebe isso, e a equipe também percebe".

E apontou: "Claro, devemos somar a tudo isso o que aconteceu neste verão, com toda a agitação em torno da renovação de seu contrato, sua transferência iminente para o Arsenal, sua recente assinatura com o Real Madrid e a chegada de Diomande"

E continuou: "Em resumo, todos esses elementos explicam por que não vemos a versão habitual de Vinícius das temporadas anteriores".

E concluiu: "De qualquer forma, a temporada mal começou, e após a pausa veremos se o Real Madrid conseguirá voltar ao caminho certo no Campeonato Espanhol e como lidará com seus próximos jogos na Liga dos Campeões da Europa. E encerraremos o mês de outubro com o jogo do Clássico. Veremos como Vinícius responderá a tudo isso".