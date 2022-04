Mbappé fica no PSG ou vai jogar no Real Madrid? Futuro do craque tem clima de novela

Kylian Mbappé no Real Madrid. Durante os últimos meses, o tema foi um dos mais abordados pela imprensa europeia – especialmente durante os confrontos de quartas de final da Champions League, onde os espanholes levaram a melhor. Mas apesar de o clima com o PSG, seu atual clube, parecer indicar uma despedida, a situação pode ter mudado recentemente.

Pouco após uma excelente atuação contra o Lorient, em vitória por 5 a 1 válida pela Ligue 1 francesa, Mbappé inclusive afirmou que existe a possibilidade de seguir no Parque dos Príncipes na próxima temporada. Ainda que tivesse que renovar seu contrato para isso, uma vez que seu vínculo atual com o Paris se encerra ao término da atual temporada.

O mais novo acontecimento que pode levantar a esperança para os torcedores parisienses é a viagem da mãe de Mbappé, Fayza Lamari, que também representa os interesses do jogador, para Doha, a capital do Qatar – local onde moram os donos do PSG.

Fayza Lamari está no Qatar com o irmão mais jovem de Kylian, que atua nas categorias inferiores do PSG, mas acredita-se que não seja apenas uma viagem de férias. Em Doha, a expectativa é de que a mãe de Mbappé conheça o Emir do Qatar, dono do clube francês, para discutir o futuro do atacante.

Para convencer Mbappé a seguir no Parque dos Príncipes, o PSG já ofereceu dois anos de contrato fazendo do camisa 7 o jogador mais bem pago do elenco – um elenco que, vale lembrar, conta com Neymar e Messi.

As discussões também levam em conta um projeto esportivo para o futuro de Mbappé. Uma das questões é o direito de imagem. Segundo apurado pela GOAL, o PSG está disposto a dar 100% do controle de imagem a Mbappé, enquanto o Real Madrid está disposto a chegar até 50-50 neste tema.

Mbappé, que nunca escondeu sua admiração pelo Real Madrid, também tem pensado na possibilidade de tentar entrar na história com um futuro título de Champions League para os parisienses. Mas qual será o futuro de Kylian Mbappé na próxima temporada? Será uma história que promete tantos novos capítulos, que chega a parecer um clima de novela.