Mbappé é eleito o melhor jogador francês de 2018

Atleta some mais uma conquista individual em um ano inesquecível de sua carreira

O ano de 2018 sem dúvida ficará marcado na história de Kylian Mbappé, além de faturar a Copa do Mundo da Rússia sendo o principal destaque da França, o jogador empilhou prêmios e foi eleito pela revista "France Football", que também organiza a Bola de Ouro, o jogador francês do ano.

Aos 20 anos, Mbappé superou uma série de nomes que disputaram a Copa ao seu lado, como o zagueiro do Real Madrid, Raphael Varane, e o atacante do Atlético de Madrid, Antonie Griezmann.

O jogador anotou 34 gols em toda a temporada, foram 25 pelo PSG e 9 com a seleção francesa. No dia 3 de dezembro, ele já havia sido eleito o melhor jogador jovem do mundo.

"Não quero que esse ano de 2019 seja único. Quero que seja uma etapa mais que me conduza a outros anos únicos, afirmou o jogador.