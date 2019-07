Mbappé 'crava' permanência no PSG na temporada 2019/20

Atacante francês usou as redes sociais para se manifestar e praticamente acabou com os rumores de uma saída

Kylian Mbappé é uma das figuras mais desejadas e cobiçadas do futebol atual. O jovem atacante que foi campeão do mundo quando tinha apenas 19 anos de idade foi um dos poucos destaques da temporada apagada do , mas ainda assim reafirmou seu compromisso com o clube parisiense.

Ele usou as redes sociais para mandar uma mensagem. "Aqui é Paris", escreveu o jogador, que ainda acrescentou o 19/20, que representa a temporada que se inicia em agosto.

O jogador vem sendo especulado em gigantes europeus como e , mas sua mensagem parece deixar claro que seu futuro - pelo menos o mais próximo - se encontra no Parc de Princes junto com o PSG.

Uma mudança para o Real Madrid é, com certeza, uma perspectiva que anima grande parte dos amantes do futebol pelo mundo. A possibilidade de ver Mbappé e Hazard jogando juntos mexe com a imaginação dos madridistas, que chegaram a pedir a contratação do francês no dia da apresentação de Hazard.

O nome de Neymar para o Real Madrid parece cada vez mais longe e o novo projeto deve incluir Mbappé. Há uma tática já usada pelo Real que é contratar uma grande estrela por ano. Por isso, é possível que os Blancos preparem uma oferta altíssima para tentar contratar o francês antes do início da temporada 2020/21.