Mbappé, Barcelona & Kane: os vencedores e os perdedores da janela de transferências

Um janela de contratações e vendas muito movimentada, então quais jogadores e clubes ficarão mais felizes com o fechamento da janela?

Esta era para ser uma janela de transferências mais cautelosa, já que os cofres dos clubes de futebol sofreferam com a pandemia da Covid-19. Em vez disso, alguns deles foram ao mercado se reforçar, fungindo totalmente do controle. O fato de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo terem mudado de clube durante a mesma janela de transferências diz tudo.

Em uma época em que a maioria dos clubes ainda estava lidando com a crise financeira causada pela Covid-19, à prova da pandemia, o Chelsea, Manchester City e, principalmente, Paris Saint-Germain tiraram proveito dessa situação para reforçar seus elencos.

O efeito indireto foi tão dramático quanto significativo. Mas quem foram os vencedores e os perdedores da janela de transferências 2021/22? A Goal te mostra.

Perdedor: Barcelona

Há apenas dois anos, o Barcelona terminou em primeiro lugar na Deloitte Money Football League, ranking de receitas dos clubes de futebol, com uma receita anual recorde de 840,1 milhões de euros. Agora, eles estão com dívidas de aproximadamente de 1,3 bilhões de euros.

Ninguém poderia ter previsto os efeitos devastadores da pandemia, mas seria apenas uma questão de tempo até que clube fosse punido por sua irresponsabilidade financeira.

Na verdade, a Covid-19 não causou os problemas do Barcelona; apenas os expôs. O ex-presidente, Josep Maria Bartomeu, afirmou por muito tempo que não havia nada de errado com a maneira como ele dirigia o clube; nada de errado com o fato de que muito mais de 70% das despesas do clube eram com salários.

"A LFP e a Uefa fazem recomendações, mas ninguém estabelece um teto salarial", argumentou. “Estamos acima do recomendado, mas o importante é sermos sustentáveis”. Mas o modelo financeiro do Barça não era nem um pouco sustentável.

(Foto: Getty/Goal)

O clube foi agora dizimado pela pandemia, perdendo Lionel Messi, o maior jogador da história do Barcelona, à toa, por não ter podido pagar o seu salário, apesar de ter concordado com um corte de 50% do valor.

E então, mesmo depois de ver um perturbado Messi partir para o amargo rival, o PSG, em uma transferência sem custos, o Barça ainda se viu tão sem dinheiro que teve que pedir aos jogadores mais experientes que fizessem mais cortes salariais, somente para registrar as contratações da temporada, como Memphis Depay, Sergio Agüero e Eric García.

Então, no último dia, eles permitiram que Antoine Griezmann voltasse ao Atlético de Madrid, pondo fim a uma das transferências mais sem sentido e caras da história do futebol. O francês foi substituído por Luuk de Jong, que marcou 10 gols em 69 jogos na La Liga.

Se não fosse tão triste, seria cômico. Porque Barcelona costumava representar alguma coisa. Eles costumavam ser mais do que um clube. Agora, Camp Nou é pouco mais do que um monumento em ruínas à imprudência financeira.

Vencedor: Paris Saint-Germain

Rei indiscutível da janela de transferências, o PSG não só afastou Messi do Barcelona como também arrebatou Gigi Donnarumma, Gini Wijnaldum, Sergio Ramos, Nuno Mendes e Achraf Hakimi.

E, talvez a coisa mais notável sobre as contratações da janela do clube gastou apenas com Mendes (taxa de empréstimo de 7 milhões de euros) e Hakimi - cuja aquisição de 60 milhões de euros da Inter.

O resultado líquido é uma equipe repleta de talentos de classe mundial em quase todas as áreas do campo. Como José Mourinho disse quando questionado se estava feliz com o relacionamento com a Roma na nova tenporada: “Você conhece algum treinador que está completamente satisfeito com o seu time? Talvez (Mauricio) Pochettino, mais ninguém!”

Claro, o técnico argentino está sob imensa pressão para entregar o troféu da Champions League, que seus patrões do Catar ansiavam por tanto tempo, mas convenhamos: a janela de transferências não poderia ter sido melhor para Pochettino e PSG, que conseguiram fortalecer seu próprio lado e enfraquecer alguns de seus maiores rivais no processo.

Perdedores: Harry Kane & Pep Guardiola

É claro que Harry Kane queria deixar o Tottenham para ganhar troféus. E ele, compreensivelmente, sentiu que teria uma excelente chance de receber a medalha de ouro no Etihad Stadium, casa do atual campeão da Premier League, o Manchester City.

Daniel Levy, presidente do clube, se recusou a deixar Kane ir embora, o que significa que o jogador de 28 anos deve passar mais uma temporada no norte de Londres. O atacante, sem surpresa, foi novamente acolhido pelo técnico Nuno Espírito Santo e pelos torcedores do clube, e não seria uma surpresa ver Kane fazer mais uma campanha produtiva.

O Tottenham também lidera atualmente a tabela, mas até a qualificação para a Champions League será uma tarefa difícil para um time que não tem a profundidade dos quatro primeiros rivais: City, United, Chelsea e Liverpool.

(Foto: Getty/Goal)

Na verdade, a conclusão óbvia é que Kane perdeu a chance de jogar por uma equipe que desafia o título, pois ainda não se sabe se o City testará a determinação de Levy com outra oferta na próxima temporada

O time apoiado por Abu-Dhabi pode, em vez disso, fazer tudo para contratar a sensação do Borussia Dortmund, Erling Haaland, que é sete anos mais jovem que Kane. Nesse estágio, porém, tanto Kane quanto City podem estar contando com o custo de não conseguir fazer o negócio acontecer nesta janela.

O City ostenta uma infinidade de opções de ataque, mas eles têm apenas um centroavante em seu plantel, Gabriel Jesus, e até mesmo ele é mais eficaz como ponta hoje em dia, enquanto Kane está preso em um clube que joga futebol da Europa Conference League que, com razão, consideraria terminar nos quatro primeiros da Premier League, um feito excelente.

De todos os protagonistas de uma das maiores sagas de transferência do verão, o único sorrindo agora é Levy.

Vencedor: Bayern Munich

O Bayern de Munique há muito tempo é acusado de "matar" qualquer aparência de competição na Bundesliga ao roubar jogadores de seus maiores rivais tradicionais, principalmente nas últimas temporadas do Borussia Dortmund.

Agora, porém, suas atenções se voltaram para o RB Leipzig, que emergiu como uma grande força do futebol alemão nos últimos cinco anos.

Depois de terminar como vice-campeão na temporada passada, o time financiado pela Red Bull perdeu não apenas seu treinador, Julian Nagelsmann, para o Bayern, mas também dois de seus melhores jogadores, como Dayot Upamecano e Marcel Sabitzer.

Obviamente, a saída de David Alaba para o Real Madrid em uma transferência sem custos foi um golpe para os Bávaros, mas eles não se esforçaram para renovar com o jogador. Sua folha de pagamento, agora, parece muito mais saudável, já que Jérôme Boateng e Javi Martinez também deixaram o time.

(Foto: Getty/Goal)

Talvez o maior impulso de todos, porém, foi conseguir segurar Robert Lewandowski. O polonês estava aberto a uma nova experiência em uma liga diferente e, como relatou a Goal, o Chelsea considerou fazer uma jogada pelo atacante antes de finalmente conseguir trazer Romelu Lukaku de volta a Stamford Bridge.

Lewandowski, no entanto, ainda está na Alemanha e, com Upamecano e Sabitzer agora a bordo, o Bayern parece bem colocado não só para manter o título da Bundesliga, mas também para enfrentar um sério desafio na Champions League com seu jovem treinador.

Perdedor: Kylian Mbappé

Obviamente, ninguém ficará mais desapontado com o fato de Kylian Mbappé não ter se mudado para o Real Madrid do que o próprio francês.

Como o diretor esportivo do PSG, Leonardo, admitiu na semana passada, Mbappé queria deixar o Parc des Princes. E seu coração estava decidido a uma transferência para o Real Madrid, clube que ele idolatra desde criança.

O Real Madrid fez o que pôde para concretizar o negócio, oferecendo cerca de 220 milhões de euros para um jogador com apenas um ano restante de contrato.

(Foto: Getty/Goal)

No entanto, o PSG nem mesmo respondeu à oferta do Real Madrid, deixando os gigantes espanhóis furiosos. Só podemos imaginar como Mbappé se sente, então.

O PSG pode ter tido uma janela de transferência incrível e o dinheiro é irrelevante para seus donos do Catar, mas agora é altamente provável que na próxima temporada eles percam um dos jogadores mais valiosos do mundo por absolutamente nada.

Vencedor: Manchester United

Certamente não houve nenhum rancor perceptível em Old Trafford no primeiro dia da temporada, quando o vencedor da Copa do Mundo, Raphael Varane, foi apresentado à multidão antes de Jadon Sancho fazer sua ansiosamente aguardada estreia pelos Red Devils, em uma empolgante goleada por 5 a 1, contra o Leeds United.

E, agora os torcedores estão ainda mais contentes, extasiados com a notícia da volta de Cristiano Ronaldo ao clube. A equipe de Ole Gunnar Solskjaer teria estado melhor servida contratando um meia-armador, mas não se pode colocar um preço nesse tipo de relações públicas.