Emre Demir: a nova joia turca do Barcelona

O jovem de 17 anos vai chegar à Catalunha em 2022 após se tornar o atleta mais jovem a marcar na Super Liga Turca

Desde quando Emre Demir fez sua estreia no Campeonato Turco com 15 anos, os fãs de futebol da Turquia estão esperando muito do jovem.

Isso aconteceu em maio de 2019, com a expectativa de que o garoto do Kayserispor iria logo emergir como um dos principais talentos do futebol europeu.

E por mais que alguns fatores tenham significado que o meio-campista ainda não conseguiu alcançar seu potencial, seu talento não ficou despercebido, principalmente dentro do Camp nou.

Após rumores durante toda a temporada, o Barcelona anunciou no último mês de setembro que Demir chegou a um acordo para se apresentar no clube ao final de 2021-22.

Os Blaugranas irão pagar dois milhões de euros para levar Demir à Catalunha, com o jovem de 17 anos assinando um acordo que contém uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Um preço tão alto pode parecer muito para um garoto que só completará 18 anos no próximo mês de janeiro e tem apenas 32 partidas no futebol profissional, mas Demir não só é um talento especial, mas um recordista histórico.

Em sua quarta partida na liga, contra o Genclerbirligi, em novembro de 2019, Demir mostrou frieza para dominar uma bola alçada dentro da área, finalizar e acertar o ângulo com sua perna canhota, apenas três minutos depois de sair do banco de reservas.

Marcando com 15 anos e 299 dias, se tornou o jogador mais jovem a balançar as redes na Super Liga Turca.

A atuação histórica de Demir e a transferência para um dos maiores clubes do planeta não vem como uma surpresa para aqueles que o acompanhavam na base, porém.

Sua trajetória no esporte começou em sua cidade natal de Manisa, jogando pelo time local, Kuyavi Milliyespor, quando foi descoberto em 2012 pelo então membro da diretoria do Kayserispor, Suleyman Hurma.

"Eu vi um vídeo de Emre quando ele tinha oito anos e fiquei muito impressionado," contou Hurma ao Spor Arena. "Eu não pensei duas vezes e convidei ele e a família para Kayseri logo depois."

"Ele logo começou a treinar junto dos outros jogadores e nós descobrimos um talento excepcional. Parecia um atleta mais velho que estava disfarçado!"

Esse talento rapidamente começou a ficar em evidência, com Demir marcando 49 gols em 49 jogos pelo sub-14, antes de marcar mais dez no sub-16 e pular completamente o sub-17 para chegar aos profissionais.

Durante esse período, recebeu o primeiro 'gostinho' da vida em Barcelona, com o time catalão o convidando para o período de testes em 2017.

"Eu fui para a base do Barcelona e passei duas semanas por lá," contou ao TRT Spor após o anúncio de sua venda ao Barça. "Amei a atmosfera lá e fiz uma promessa: 'um dia voltarei aqui e vestirei essa camisa!'"

"Estou muito feliz: meus sonhos estão se tornando realidade."

A próxima questão que fica é óbvia: como Demir vai se adaptar no Barcelona? Seu estilo de jogo aparenta, sim, similaridades com o DNA de La Masia, com ótimo domínio, visão de jogo, dribles e capacidade para marcar de todas as posições de campo.

Com seu cabelo longo e perna canhota, muitos, inclusive, o comparam a um jovem Lionel Messi, enquanto Demir admite admirar o camisa 10 do Lille e da seleção turca, Yusuf Yazici, como um modelo para seu estilo de jogo.

Ainda precisa evoluir, é claro, em algumas áreas, principalmente resistência e força física, algo que precisará ter para trabalhar como um armador no futebol moderno.

Hoje, porém, ainda é comparado com outros nomes como Emil Forsberg, do RB Leipzig, e ex-meia da Argentina, Pablo Aimar.

Quando Demir chegar à Espanha, eventualmente vai começar no Barcelona B, talvez por pouco tempo. Yusuf Demir (nenhuma relação de parentesco), por exemplo, chegou contratado do Rapid Vienna nesta última janela para jogar na equipe reserva, mas está com os profissionais desde quando pisou pela primeira vez na Catalunha.

Emre Demir, por sua vez, está acostumado a esperar, precisando ser paciente durante suas últimas duas temporadas no Kayserispor.

O clube, lutando contra o rebaixamento, vem utilizando inúmeros treinadores sucessivamente, o que afetou o desenvolviento do jovem. Só foi titular em seis partidas, enquanto na atual temporada, só entrou em campo durante três minutos até agora.

A maioria do seu desenvolvimento, foi, então, nas categorias de base da seleção turca, com Demir estando no sub-19.

"Um dos meus maiores objetivos é jogar pela seleção turca profissional," admitiu ao Anadolu Agency. "Sei que terei que trabalhar duro para chegar neste nível, mas acredito no meu trabalho."

Demir precisará seguir esse mesmo conselho quando chegar ao Barcelona, mas os sinais estão vivos de que ele pode se juntar ao grupo de garotos talentosos que serão o futuro do clube na era pós-Messi.

As semelhanças com o craque argentino podem criar um pouco de pressão adicional, mas ele já está acostumado a lidar com as expectativas.