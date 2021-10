Joe Gelhardt: o 'novo Rooney' e xodó de Bielsa no Leeds

O jovem de 19 anos, cria do Wigan, já estreou no Elland Road e vai ganhando chances nas seleções de base

Existem certos tipos de gols que sempre viralizam, independentemente da divisão: aquele que "só" Pelé não fez, por exemplo, ou quando alguém acerta um chutaço de fora da área no ângulo, indefensável para o goleiro.

Quem costuma acompanhar o futebol de Joe Gelhardt, porém, já está acostumado a ver golaços deste quilate, mais uma prova de que o Leeds United tem uma joia em suas mãos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Contra o Liverpool, neste último mês de setembro, pelo sub-23, marcou dois belos gols e chamou a atenção - mas saiu decepcionado ao perder um pênalti que lhe daria um hat-trick no segundo tempo.

Nada a se preocupar. Dois dias depois, agora pelos profissionais, teve outra oportunidade, na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa diante do Fulham.

E a estreia de Gelhardt pelo time profissional do Leeds terminaria com o jovem tendo a oportunidade de bater uma das cobranças na disputa de pênaltis que poderia colocar o clube na quarta rodada da competição.

Um chutaço explodiu nas redes em Craven Cottage e a equipe comandada por Marcelo Bielsa eventualmente se classificou. Agora, enfrentará o Arsenal na quarta fase, onde Gelhardt espera receber outra chance.

Bielsa, é claro, já é de um seus fãs. "É um jogador que sempre está levando perigo," fala o argentino. "Mesmo sendo um finalizador, é alguém que tem recursos para passar pelos adversários e se receber uma oportunidade para finalizar... costuma fazer a diferença."

Tendo sido contratado em 2020, vindo do Wigan, o atacante de 19 anos vem evoluindo a cada dia. Tanto tecnicamente, quanto fisicamente.

"Eu perdi oito quilos," contou Gelhardt ao Yorkshire Evening Post, em junho. "Quando eu cheguei, uma foto viralizou, você consegue ver a diferença."

"Quando eu cheguei, não sabia muito sobre nutrição ou como manter minha condição física, aprendi muito."

"Na minha condição antiga, corria no máximo oito ou nove quilômetros por jogo. Acho que minha média na última temporada pelo sub-23 foi 10 ou 10.5 quilômetros a cada partida."

Conheça os maiores jovens talentos do futebol mundial no NXGN:

Os treinos intensos comandados por Bielsa, incluindo a famosa sessão das terças-feiras intitulada como "murderball", mostra o valor que o treinador coloca na intensidade. Manter-se em forma, então, é tudo, e a família de Gelhardt consegue ver a diferença desde sua chegada à West Yorkshire.

Ele nunca foi alto, mas sempre foi forte. Hoje, está mais forte, esguio, rápido e potente. Tem a aparência de um jogador da Premier League.

Não vai demorar até se tornar um atleta profissional, obviamente. Gelhardt pode até ser a estrela do sub-23 do Leeds, tendo marcado 17 gols em 22 jogos desde o início da última temporada, mas também faz parte dos planos de Bielsa.

Já foi relacionado por várias ocasiões e sua estreia no Campeonato Inglês é questão de tempo.

Sua família sempre soube, desde a infância, que tinham um talento em suas mãos. Seu tio, também intitulado Joe, relembra a canhota de Gelhardt quando ele ainda tinha oito ou nove meses de idade e brincava chutando meias em seu cercadinho. Pouco tempo depois, já começava a brincar em um campo de futebol.

😬 Fulham fans: "Who are ya?"

😎 Joe Gelhardt: "That's who!" pic.twitter.com/3w0cAcB852 — Leeds United (@LUFC) September 22, 2021

Tio Joe também é o responsável pelo apelido de Gelhardt, 'Joffy'. O filme Um Príncipe em Nova York, com Eddie Murphy, era o seu favorito na infância, e o jovem Joe recebeu o apelido do protagonista. Até seus primeiros professores, na escola primária de Netherton Moss, o chamavam de 'Joffy'.

Gelhardt cresceu como um torcedor do Liverpool, idolatrando Fernando Torres em particular. Os Reds, inclusive, tiveram duas oportunidades para assinar com o jovem, no time infantil e no sub-10, mas recusaram o jovem em ambas as ocasiões. Gelhardt ainda segue sendo um torcedor, mas segundo seu colega de quarto Sean McGurk, joga com uma vontade particular de marcar diante do clube de Merseyside.

Passou tempo tanto no Everton como no Tranmere Rovers ainda muito jovem, mas assinou com o Wigan. O diretor das categorias de base do clube, Kenny Williams, foi quem fechou o acordo, tendo visto ele marcar um hat-trick contra os Latics pelo Marine, time amador, com dez anos de idade.

Gelhardt marcou um hat-trick, dessa vez contra o Liverpool, durante seu período de testes no Wigan, e logo assinou de vez com o clube. Foi lá que começou a ser comparado com Wayne Rooney, tanto por conta de seu físico pouco comum e sua técnica para marcar gols espetaculares.

"Nunca passava despercebido em um jogo," revela seu ex-treinador no Wigan, Nick Chadwick. "Era um jogador dos sonhos."

Fazendo parte de um grande time do Wigan no sub-18, ganhou praticamente tudo em sua categoria, incluindo o equivalente à terceira divisão nacional no sub-18 e a copa regional de Lancashire.

Nomes como Kyle Joseph (Cheltenham), Jensen Weir (Brighton) e Charlie Jolley (Tranmere Rovers) também já estrearam no futebol profissional, enquanto McGurk e Alfie Devine, jogador mais jovem a marcar pelo Tottenham na FA Cup, também vão emergindo.

Com o Wigan sofrendo graves problemas financeiros, a chance de Gelhardt veio em agosto de 2019, saindo do banco de reservas contra o Barnsley pela Championship. Já em seu segundo jogo, poucos dias depois em Hull, o viu marcar o primeiro gol, uma boa finalização de canhota em um empate por 2 a 2.

Fez mais 17 participações na temporada, incluindo algumas como titular, mas ficou evidente que Gelhardt precisaria ser vendido para que o Wigan fechasse a temporada no azul. Não queria ir embora, mas teve que fazê-lo.

Desejado pelo Leicester City, acabou indo para o Leeds United, o maior interessado, principalmente pela atitude do diretor de futebol Victor Orta, que apresentou uma série de vídeos mostrando como o jogador poderia se adaptar a um esquema tático de Bielsa.

Custou cerca de 700 mil libras, com algumas metas variáveis que podem levar o acordo para 1.6 milhões - cerca de R$ 12 milhões. Dado que Gelhardt recebeu nesta semana a sua primeira convocação para a Inglaterra sub-21 e está cada vez mais perto de fazer parte permanentemente do time profissional do Leeds, o Wigan deve receber mais algum dinheiro nos próximos meses.

🔥 Unstoppable! Joffy is on fire! pic.twitter.com/RkC4LufNKx — Leeds United (@LUFC) September 24, 2021

Anthony Barry, outro de seus treinadores no Wigan, hoje faz parte da equipe técnica de Thomas Tuchel no Chelsea e é só elogios para o garoto.

"Joffy tem o potencial de se transformar em um jogador muito especial," opina Barry, entrevistado pela Goal. "É um jogador com toda a capacidade para decidir grande jogos, algo raro para alguém tão jovem."

"Um garoto brilhante que ama futebol, tem entusiasmo e apetite. Esse tipo de jogador normalmente tem sucesso."

O futuro de Gelhardt, claramente, é brilhante. E o mais mágico de tudo é que ele realmente deve acontecer no Leeds.

Isso porque o plano de fundo no celular de sua mãe, Lynne, é uma foto de seu filho no Elland Road, quando 'Joffy' foi gandula em jogo da Inglaterra contra a Costa Rica em 2018.

Não deve demorar, certamente, para que ela possa mudar a foto por uma de Gelhardt atuando dentro do gramado histórico do Leeds.