Matheus Pereira não abre mão de contrato e dificulta transferência para o Brasil

Negociação com o Cruzeiro ainda não teve um desfecho, mas atleta quer manter o atual contrato, que rende cerca de € 5 milhões por ano

Matheus Pereira não abre mão do atual contrato para deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, no mercado da bola e dificulta uma eventual transferência para o Brasil, como soube a GOAL. O meia-atacante de 28 anos recebe cerca de € 5 milhões por ano no exterior e quer manter os ganhos em um novo contrato. Os valores estão longe da realidade financeira do Cruzeiro, principal interessado na contratação do atleta.

Os mineiros apresentaram uma proposta pelo jogador e chegaram a avançar nas tratativas, mas esbarram na questão financeira. O clube não tem condições de pagar os vencimentos do jogador e tenta convencê-lo a reduzir. Por outro lado, o meia entende que não faz sentido abrir mão do contrato neste momento.

Paralelamente à tentativa de redução do montante, o Cruzeiro conversa também sobre a possibilidade do Al-Hilal arcar com um percentual do salário. O clube até aceita liberá-lo por um empréstimo sem custos, mas não quer bancar uma parte da remuneração do atleta. Até o momento, os sauditas são irredutíveis em relação ao pagamento dos vencimentos.

Matheus Pereira foi oferecido ao Flamengo no mercado da bola, mas o negócio não avançou por decisão do clube. Os cariocas não o veem como uma alternativa no mercado da bola brasileiro.

O brasileiro disputou 18 partidas na última temporada, somando os compromissos por Al-Hilal e Al Wahda. No período, somou 1.162 minutos em campo, com quatro assistências e um gol.