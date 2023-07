Cruzeiro esbarra em valores e recua por Matheus Pereira, do Al-Hilal

Clube da Arábia Saudita estava disposto a emprestar o meia-atacante até julho de 2024, mas os mineiros queriam por um prazo maior

O Cruzeiro esbarrou na questão financeira nas tratativas por Matheus Pereira, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. A negociação ainda não está descartada, mas passou a ser vista de forma muito difícil nos bastidores da Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

O clube já havia chegado a um acordo com o estafe do atleta, que está disposto a jogar no futebol brasileiro. Contudo, os valores exigidos pelo Al-Hilal estão fora dos padrões adotados pela gestão de Ronaldo Fenômeno. A parte financeira é o que impede um acordo com o jogador na janela de transferências.

Além da questão financeira, o Cruzeiro ainda vê outro ponto negativo nas negociações. O Al-Hilal está disposto a emprestá-lo até julho de 2024, mas os mineiros querem assinar um contrato até dezembro do próximo ano. A situação também não teve um avanço nas rodadas de negociações mais recentes.

Matheus Pereira tem contrato com o clube da Arábia Saudita até 30 de junho de 2026, mas não está nos planos da comissão técnica de Jorge Jesus para a atual temporada. O brasileiro, que foi revelado pelas divisões de base do Sporting, deve ser negociado no mercado da bola.

Em janeiro deste ano, ele esteve na pauta de clubes brasileiros, como Botafogo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, mas as tratativas não andaram. O jogador foi emprestado ao Al-Wahda FC, dos Emirados Árabes Unidos, mas o clube não demonstrou interesse na contratação em definitivo.

Matheus Pereira foi contratado pelo Al-Hilal em agosto de 2021. À época, o Al-Hilal desembolsou € 20 milhões pela contratação do jogador, que defendia as cores do West Bromwich, da Inglaterra.