Matheus Pereira, do Al Hilal, é oferecido ao Flamengo

Meia está fora dos planos do Al Hilal e foi colocado no mercado pelo time saudita

O meio-campista Matheus Pereira, do Al Hilal, da Arábia Saudita, foi oferecido ao Flamengo. O jogador de 27 anos está fora dos planos do clube e vê com bons olhos uma vinda ao futebol brasileiro.

O atleta está no radar de outras equipes e recentemente foi procurado pelo Cruzeiro, conforme trouxe a GOAL. O alto custo, no entanto, é o grande entrave do time de Ronaldo na negociação. Matheus foi um grande investimento do Al Hilal, que pagou quase 20 milhões de euros na contratação do jogador.

Na última temporada, ele esteve emprestado ao Al Wahda, dos Emirados Árabes. Matheus disputou 18 jogos e anotou um gol. O Al Hilal ainda não definiu o modelo de negócio que deseja. Inicialmente, os sauditas entendem que podem vender o jogador e recuperar uma parte do investimento. No entanto, a falta de propostas nos valores considerados ideias, atrapalham.

No mercado da bola em busca de reforços de peso, o Al Hilal não descarta um em empréstimo, mas ainda avalia os cenários no mercado. Enquanto isso, o estafe de Matheus Pereira trabalha para encontrar uma solução para o jogador.