Cruzeiro avança por empréstimo Matheus Pereira e quer mantê-lo até o fim de 2024

Al-Hilal aceita liberá-lo por empréstimo, mas quer contrato mais curto — até junho de 2024

O Cruzeiro tem negociações avançadas pela contratação de Matheus Pereira por empréstimo, como soube a GOAL. O único ponto de divergência é o tempo de contrato do jogador na Toca da Raposa II. Os mineiros querem um acordo até dezembro de 2024, e o Al-Hilal aceita liberá-lo até junho do próximo ano. A informação sobre os pensamentos distintos foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem.

A discussão não deve se tornar um entrave para o desfecho positivo das tratativas. O próprio atleta já avisou ao clube saudita que pretende atuar no futebol brasileiro, especialmente na equipe de Belo Horizonte.

O diretor de futebol Pedro Martins é quem mantém contato com o estafe de Matheus Pereira e o clube da Arábia Saudita para acertar a contratação por empréstimo. Ele tem vínculo no país até 30 de junho de 2026.

Outros clubes tentaram a contratação de Matheus Pereira no mercado da bola brasileiro. Botafogo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras fizeram contato pelo atleta, mas esbarraram nas exigências do Al-Hilal.

Depois de desembolsar € 20 milhões para tirá-lo do West Bromwich, da Inglaterra, em agosto de 2021, os sauditas queriam uma quantia semelhante para negociá-lo. O problema é que os interessados descartaram pagar um valor tão elevado.

Em janeiro deste ano, Matheus Pereira foi emprestado ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Durante a passagem pelo futebol árabe, não empolgou, e o clube optou por não exercer o direito de aquisição do atleta.

Na temporada 2022/2023, ele disputou dez partidas pelo time dos Emirados Árabes, com um gol marcado e quatro assistências. Ele esteve em campo por 744 minutos. Com as cores do Al-Hilal, atuou por oito jogos, somando 418 minutos. Ele não fez gols ou deu assistências no período.