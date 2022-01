O que John Textor planeja para o Botafogo?

O empresário americano John Textor está no Rio de Janeiro desde a última sexta-feira (7), para assinar a oferta vinculante no processo de compra de 90% da SAF do Botafogo. Agora, a oferta será votada pelo conselho deliberativo e pelos sócios do clube.

No último domingo, 9 de janeiro, John Textor visitou o Espaço Lounier, local onde está sendo construído o CT do Botafogo. O empresário americano concedeu uma entrevista ao GE, onde explicou seus planos para o clube a curto e longo prazo.

Investimentos em curto prazo

Em um documento redigido pelos advogados do clube, foi revelado que o investimento nos primeiros meses de 2022 será de R$150 milhões. Quando perguntado sobre o investimento neste primeiro ano, John Textor afirmou que, de imediato, pretende investir em um setor de scouting. O empresário destacou que os clubes europeus possuem mais dados dos jogadores brasileiros do que as próprias equipes do país.

"O que foi incrível no meu interesse em outros clubes é que eles provavelmente têm na Europa mais dados sobre jogadores no Brasil do que os clubes do Brasil têm sobre esses jogadores. Você vê os orçamentos desses clubes da Europa, há muitas pessoas no Brasil sendo pagas por esses clubes europeus.", disse John na entrevista para o GE.

Time com mais jogadores estrangeiros

Textor afirmou que não é possível se tornar uma potência global do futebol com jogadores de apenas um país. O empresário pretende contratar jogadores independente de sua nacionalidade, desde que agregue ao Botafogo dentro de campo. Textor disse que buscará os melhores jogadores do Brasil para jogar no Botafogo, porém a chegada de jogadores estrangeiros representará um desafio para os brasileiros.

"Nosso elenco acho que é 95% do Brasil. Não pode ser uma potência global do futebol se você acredita que o talento só vem de um país. Esperem que sejamos leais ao jogo do Brasil e que busquemos os melhores do Brasil para jogar no Botafogo. Mas esperem que nós os desafiemos com os jogadores que nós acreditamos que representam o melhor do mundo.", disse John Textor ao GE.

Importância da base e da estrutura

John Textor disse que pretende investir no CT para os jogadores da base usarem, assim como é feito no Crystal Palace (time de Textor na Inglaterra). Textor afirmou que seu interesse na base não é para vender os jogadores de imediato, e sim para os jovens atuarem pelo Botafogo ajudando o clube a vencer.

Textor ainda afirmou que pretende expandir o âmbito de observação e captação de talentos do Botafogo, trazendo jovens de outros países e levando a marca Botafogo para diversos países.

"Vocês verão esse investimento e verão centros em outras partes do mundo com a marca do Botafogo. O único jeito de conseguir talentos ao redor do mundo é se eles souberem quem você é. E isso não acontece com marketing ou posts de Instagram. Você treina os garotos, identifica e recruta para cá.", disse Textor.