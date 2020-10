Matheus Davó: herói improvável dá vitória ao Corinthians após ser 'esquecido'

Jovem atacante, que pouco jogou em 2020 começa como titular contra o Internacional e marcou o gol da vitória ao Timão do Neo Química Arena

Na noite desse sábado (31), o conseguiu uma inesperada e importante vitória sobre o . O duelo terminou 1 a 0 para o Timão, que contou com um gol de um jovem atacante pouco utilizado em 2020. Na verdade, Matheus Davó foi a contratação do Corinthians que menos jogou nesse ano. Porém, sua repentina entrada foi fundamental para o início de uma possível recuperação do Corinthians no Brasileirão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Matheus Alvarenga, também conhecido como Matheus Davó, foi a grande surpresa na escalação escolhida por Vagner Mancini. Davó foi contratado pelo Corinthians junto ao em janeiro de 2020.

Mais times

Desde então, o jovem de 21 anos tinha atuado em apenas duas partidas. Jogou por 26 minutos no empate do contra o , em 26 de janeiro, pelo . O outro jogo em que entrou em campo, Davó participou de apenas quatro minutos, na vitória sobre o Oeste, em 26 de julho. Ele não tinha marcado nenhum gol.

Por isso, a escalação usada por Mancini veio como uma surpresa. Em entrevista ao Premiere, no intervalo de jogo, Davó disse que vinha trabalhando para conquistar sua vaga, mas não imaginava que jogaria logo contra o líder do campeonato.

Após uma boa jogada de Cazares, que incluiu um corte sobre Cuesta, o meia equatoriano passou a bola para o centro da área e encontrou o jovem bem posicionado, que teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Embora tenha sido seu primeiro gol como profissional pelo Corinthians, não é a primeira vez que Davó anota um tento contra o Internacional.

Davó comemora um dos quatro gols contra o Internacional, na de 2019 (Foto: Letícia Martins/Guarani FC)

Em 2019, o Guarani enfrentou o Internacional pela terceira fase da Copinha e Davó fazia parte do elenco bugrino. O time de Campinas venceu o embate por 5 a 0 e Matheus anotou quatro desses cinco gols.

Mais artigos abaixo

Mais de um ano depois, e vestindo a camisa de outro clube, Davó retornou para ferir o Inter de novo. É possível que a partir de agora, o atleta volte a fazer parte dos planos do Timão e ganhe ainda mais minutos de jogo.

O duelo contra o Corinthians foi um verdadeiro pesadelo para o Internacional. Além da derrota, que ameaça a liderança do no Brasileirão, o time do Rio Grande do Sul viu seu artilheiro e principal jogador ser expulso logo nos últimos instantes do jogo, por conta de um carrinho com pé alto em Otero.

Com o resultado positivo e boas atuações de peças que vinham sendo criticadas, Vagner Mancini deve ter momentos de mais calma para trabalhar com o elenco corintiano para buscar ficar cada vez mais longe da zona da degola.