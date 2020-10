Mancini avisou que faria ajustes no Corinthians - Sidcley foi o primeiro 'avisado'

Lateral foi afastado após a derrota para o América-MG, na Copa do Brasil; Vagner Mancini falou que faria mudanças, e outras ainda podem acontecer

Após mais uma partida muito ruim, desta vez contra o América-MG, o técnico Vágner Mancini avisou que faria ajustes na equipe do , que não ficaria sentado olhando o time jogar daquela maneira. O primeiro deles não demorou a acontecer, apenas dois dias depois do ‘aviso’, com a decisão de afastar Sidcley. E pela postura do treinador, com duras críticas ao elenco - sem dar nomes, é claro -, o lateral pode ter sido apenas o primeiro ‘ajuste’.

Sidcley era um dos atletas mais contestados do elenco Alvinegro, muito por conta dos problemas para recuperar a forma física, desde o início da temporada, e por sua postura dentro de campo. E a derrota para o América-MG, na Copa do Brasil, foi a gota d’água para o jogador.

O lateral de 27 anos entrou no segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0, e teve participação crucial no lance do gol, ficando imóvel enquanto Neto Berola avançava com facilidade antes de cruzar a bola para Marcelo Toscano marcar.

Além de Sidcley, outros jogadores falharam no lance do gol, e praticamente todos tiveram uma atuação bem abaixo diante do . Mas a postura do time parece realmente ter irritado Vagner Mancini.

“Ajustes terão que ser feitos. E eles serão feitos, mesmo que venham com algum tipo de sofrimento. Neste momento, temos de tomar uma decisão emergencial”, avisou o treinador em coletiva após a partida. “O Corinthians precisa melhorar rapidamente em alguns quesitos, e eu vou em busca das soluções. Seja de forma agradável ou não, não vou ficar assistindo passivamente”.

Após a declaração, não ficou claro o que seria esse “sofrimento”, nem quais seriam os ajustes. Então, menos de dois dias depois, o aviso de Mancini começou a fazer mais sentido com Sidcley. Afastar um jogador experiente, que já havia tido uma boa passagem pelo Corinthians no passado, pode servir como um recado para outras peças do elenco.

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Segundo Ricardo Perrone, do Uol, a comissão técnica e a diretoria do Corinthians avaliam que Sidcley não estava com foco total no Corinthians, e que outros atletas podem ter futuro semelhante ao do letaral, que tem contrato de empréstimo válido até o dia 31 de dezembro. Nomes não foram revelados, mas é claro que alguns deles não são segredo.

Principal contratação da temporada, comprado por 5 milhões de euros, Luan é outro jogador severamente contestado no clube. Pouco utilizado por Mancini, o camisa 7 também foi duramente criticado por não ter disputado a bola de cabeça no lance que gerou o gol do América-MG e já não conta com o apoio de muitos torcidores há algum tempo.

O fato é que o comandante Alvinegro não está escondendo sua insatisfação com parte do elenco, algo que não era visto com Tiago Nunes ou Dyego Coelho. A postura pode servir como um recado para os jogadores, e novos ‘ajustes’ podem aparecer pelo caminho. Mancini pode até não conseguir salvar o Corinthians na temporada, mas está tentando mudar as coisas no Parque São Jorge.