Mateusz Musialowski: o 'Hazard polonês' que vem brilhando na base do Liverpool

O jovem de 17 anos vem chamando a atenção durante sua primeira temporada no Merseyside

Existe uma espécie de "regra não-escrita" no Liverpool nos dias de hoje.

Basicamente, se existir algum tipo de voto do público, o vencedor será Mo Salah.

O egípcio tem o status de estrela global, está cada vez mais consistente e vem dominando todos os prêmios de Jogador do Mês nos Reds desde sua chegada à Merseyside em 2017.

O mesmo acontece com o prêmio de Gol do Mês no Liverpool. Salah, na verdade, ficou com a honraria nos seus primeiros meses da temporada, tendo vencido em setembro, outubro, novembro, decembro, janeiro e fevereiro.

Em março, porém, um novo nome foi adicionado à lista de vencedores.

E nem Salah reclamaria sobre a mudança.

É justo dizer que Mateusz Musialowski chamou a atenção desde sua chegada à base do Liverpool no último verão, e seu gol pelo sub-18 dos Reds contra o Newcastle serviu para demonstrar o imenso potencial do polonês.

O jovem de 17 anos, então, se tornou o primeiro jogador das categorias de base a vencer o prêmio de Gol do Mês desde Adam Morgan, em 2013. Sua agilidade, velocidade, equilíbrio e capacidade de finalização garantiram que o chute viralizasse nas redes sociais.

Foi, porém, apenas um de seus vários ótimos momentos durante uma primeira temporada dos sonhos em Merseyside. O jovem, então, quer a careja do bola: o título da FA Youth Cup contra o Aston Villa.

Contratado do SMS Lodz em agosto, brilhou durante a campanha dos Reds na copa. Marcou dois gols contra o Sutton United na terceira fase e balançou as redes na vitória por 3 a 1 contra o Arsenal, nas quartas de final, com outro golaço. Dessa vez a proeza aconteceu em Anfield, na frente de Jurgen Klopp.

Fez das suas novamente nas semifinais, com um chute rebatido enganando o goleiro e balançando as redes em um duelo complicado contra o tradicionalíssimo Ipswich Town. Após a vitória por 2 a 1, o técnico do Ipswich, Kieron Dyer, revelou que não mostrou muitos vídeos de Musialowski para seus jogadores na preparação para a partida..

"Eu não queria os assustar!" brincou Dyer, com um sorriso.

É fácil entender o que o treinador quis dizer. Musialowski pode ser jovem e pequeno, mas sua habilidade chama a atenção, seja jogando pelos lados, como um camisa 10 ou como "falso nove."

Ágil e habilidoso, além de ser ambidestro, já vem sendo comparado, ainda que por poucos, a Eden Hazard, na base do Liverpool, devido à sua capacidade de mudar de direção com a bola nos pés.

Seu equilíbrio é incrível, ainda que técnicos continuem tentando o ensinar que ele precisa correr riscos em todas as posses de bola.

"Ele é muito habilidoso com a bola nos pés," fala Jarell Quansah, capitão do Liverpool na final da Copa. "Tentar roubar a bola dele é impossível - ele é um dos melhores dribladores contra quem eu já joguei."

O jovem sorri quando perguntado sobre seu estilo de jogo.

"Eu amo ficar com a bola, driblar todo mundo," revelou para a LFCTV no começo do ano. "Esse é meu estilo de jogar futebol."

"Quando eu driblo os adversários, me sinto mais confiante. Eu gosto de correr e ter liberdade dentro de campo."

"Os técnicos poloneses nunca me pediram para parar, então eu continuo!"

Em sua terra natal, seu potencial já é conhecido a muito tempo. Zbigniew Boneik, o lendário ex-atacante da Juventus e da seleção polonesa, twittou sobre Musialowski após um jogo do sub-14 contra a Lituânia em 2016. "Guardem esse nome," escreveu.

Musialowski, assim como vários de seus companheiros no sub-18, já recebram um "gostinho" dos profissionais no Liverpool. Durante a última pausa internacional, foi um dos jovens que participaram de um rachão em Kirkby, jogando contra nomes como James Milner, Naby Keita, Trent Alexander-Arnold e Fabinho.

Fontes afirmam que alguns dos jogadores profissionais ficaram impressionados. Teve, por exemplo, uma caneta em Fabinho, e alguns dribles que geraram aplausos de Klopp e cia no banco de reservas. Seu time perdeu por 4 a 1, mas tanto o polonês como James Balagizi e Leighton Clarkson acabaram muito elogiados após a partida.

O Liverpool teve que competir com outros grandes clubes para o contratar, após um período de testes em 2020. Musialowski atraiu interesse de Ajax, Arsenal e RB Leipzig, entre outros, mas se adaptou bem em Merseyside, marcando 12 gols em 24 jogos em seus primeiros meses longe de sua família, devido à pandemia do coronavírus.

"Esses jogadores - Mateusz e Melkamu Fraeundorf, que também chegou em 2020 - merecem muito crédito," explica Bridge-Wilkinson, treinador do sub-18 do Liverpool.

"Chegar em um novo país, um novo clube, uma nova cultura, é difícil mesmo na melhor das circunstância. Mas fazê-lo na época da Covid, com maturidade e seriadade, é uma grande responsabilidade."

"Nós conseguimos os levar para a casa no Natal, o que foi muito importante, mas tirando isso, eles estão sozinhos desde julho."

"Isso é algo que nós estamos orgulhosos. A adaptação desses garotos, a maturidade que eles estão demonstrando ao longo da temporada, dentro e fora de campo."

Agora, é a hora de um último desafio. Terão mais do que quatro mil torcedores dentro do Villa Park para o duelo, e eles certamente também estarão de olho no pequeno, mas talentosíssimo atacante do Liverpool.

Não tenha dúvidas: o céu é o limite para Mateusz Musialowski.