Marta e as camisas 10 do Brasil no futebol feminino em Olimpíada

Dona absoluta da camisa 10 da seleção brasileira, Marta vai para sua quinta Olimpíada com o icônico número nas costas

A Olimpíada de Tóquio começa na próxima sexta-feira (23), mas a disputa do futebol começa dias antes. O Brasil estreia no futebol feminino no dia 21 (quarta-feira) e, sem grandes surpresas, sabemos que a nossa camisa 10 na disputa será Marta.

Um dos mantos mais lendários da história do futebol, a 10 amarelinha tem sua história no futebol masculino e no feminino também.

Dona absoluta da camisa 10 desde 2003, Marta vai para a quinta Olimpíada com a numeração nas costas. Considerando que em Tóquio será apenas a sétima edição dos Jogos Olímpicos com o torneio feminino de futebol, a melhor jogadora da história da modalidade é uma das poucas donas do número.

A Goal preparou a lista completa de brasileiras vestiram a camisa 10 da seleção na história olimpica. Confira:

Atlanta 1996: Sissi

Sidney 2000: Sissi

Atenas 2004: Marta

Pequim 2008: Marta

Londres 2012: Marta

Rio 2016: Marta

Tóquio 2020: Marta

Marta na final olímpica de 2008, contra os EUA, em Pequim. Foto: Michael Kappeler/AFP

Clique aqui e confira todas as convocadas por Pia Sundhage e a numeração da seleção feminina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O Brasil estreia na Olimpíada na próxima quarta-feira (21), às 5h (de Brasília), em Miyagi, contra a China. O grupo F ainda conta com Holanda e Zâmbia, que serão rivais do Brasil ainda na primeira fase.