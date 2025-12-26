+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoMarrocos
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMali
Mounique Vilela

Marrocos x Mali: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (26), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah; confira a transmissão e outras informações do jogo

Marrocos e Mali se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, pela segunda rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band no Youtube,além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do seu segundo título da Copa Africana das Nações, a seleção de Marrocos volta a campo embalada pela vitória por 2 a 0 sobre Comores na estreia. Com o resultado, a equipe lidera o Grupo A com três pontos. Já o Mali empatou por 1 a 1 com a Zâmbia e ocupa a vice-liderança, somando um ponto.

Na última rodada, o Marrocos enfrenta o Zâmbia no dia 29 de dezembro, às 16h (de Brasília), enquanto o Mali terá pela frente o Comores no mesmo dia e horário.

Marrocos: Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Saibari; Diaz, El Kaabi, El Aynaoui.

Mali: Diarra; Coulibally, Diaby, Fofana, Dante; Sangare, Dieng; Sinayoko, Doumbia, Nene; E B Toure .

Africa Cup of Nations
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Mali crest
Mali
MAL

Desfalques

Marrocos

Romain Saiss se lesionou na primeira rodada e virou dúvida.

Mali

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Grp. A
Prince Moulay Abdellah Stadium

Retrospecto recente

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

MAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 20 jogos disputados entre as seleções, o Marrocos soma 11 vitórias, contra cinco do Mali, além de quatro empates. 

MAR

Outros

MAL

3

Vitórias

1

Empate

1

10

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

