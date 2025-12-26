Marrocos x Mali: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Marrocos e Mali se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, pela segunda rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do seu segundo título da Copa Africana das Nações, a seleção de Marrocos volta a campo embalada pela vitória por 2 a 0 sobre Comores na estreia. Com o resultado, a equipe lidera o Grupo A com três pontos. Já o Mali empatou por 1 a 1 com a Zâmbia e ocupa a vice-liderança, somando um ponto.

Na última rodada, o Marrocos enfrenta o Zâmbia no dia 29 de dezembro, às 16h (de Brasília), enquanto o Mali terá pela frente o Comores no mesmo dia e horário.

Marrocos: Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Saibari; Diaz, El Kaabi, El Aynaoui.

Mali: Diarra; Coulibally, Diaby, Fofana, Dante; Sangare, Dieng; Sinayoko, Doumbia, Nene; E B Toure .

Desfalques

Marrocos

Romain Saiss se lesionou na primeira rodada e virou dúvida.

Mali

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Grp. A Prince Moulay Abdellah Stadium

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 20 jogos disputados entre as seleções, o Marrocos soma 11 vitórias, contra cinco do Mali, além de quatro empates.

Classificação

