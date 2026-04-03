Marrocos brilha com mais um título e classificação para a Copa do Mundo

A seleção marroquina manteve o título do Campeonato Africano de Basquete em Cadeiras de Rodas após vencer a África do Sul.

Os Leões do Atlas venceram a África do Sul na final por 59 a 42, mantendo o título conquistado na edição de 2017.

A seleção marroquina havia chegado à final do campeonato, realizado em Angola, após vencer o Senegal por 55 a 47.

Abdelhak El Haddawi, técnico adjunto da seleção marroquina, afirmou que os Leões do Atlas garantiram a classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Ottawa.

Al-Hadawi acrescentou, em declarações à Agência Marroquina de Notícias: “Agradeço aos jogadores pelo espírito de luta, disciplina e dedicação ao longo de todo o torneio”.

A seleção marroquina havia derrotado o Egito, a Quênia, o Senegal e a África do Sul em seu caminho para o título continental.

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