Marrocos acaba com o sonho do Senegal em mais um torneio

A seleção do Marrocos frustrou o sonho do Senegal de chegar à final do Campeonato Africano de Basquete em Cadeiras de Rodas.

Os jogadores de Marrocos venceram o Senegal por 55 a 47, garantindo assim a vaga na final do campeonato.

O site senegalês Seneweb apresentou os detalhes da partida, na qual a seleção marroquina dominou o jogo.

Desde o primeiro tempo, os jogadores marroquinos conduziram bem a partida e abriram vantagem no placar por 29 a 25.

Apesar da tentativa de recuperação do Senegal no segundo tempo, o Marrocos manteve a vantagem graças à boa organização coletiva, garantindo assim sua classificação para a final.

O Marrocos havia conquistado recentemente o título da Copa Africana de Futebol, após uma decisão histórica da CAF, que considerou o Senegal derrotado na final por 0 a 3.

Embora o Senegal tenha vencido a final por 1 a 0 contra o Marrocos, a confusão causada pela desistência e os incidentes durante a partida levaram a CAF a retirar o título dos Leões da Teranga.

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