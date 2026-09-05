Giuseppe Marotta, presidente da Inter de Milão, confirmou que o Barcelona sondou a possibilidade de contratar o atacante argentino Lautaro Martínez durante a janela de transferências de verão, ressaltando que o jogador representa "o presente e o futuro" do campeão italiano. Ele também apontou que a briga pelo título do Campeonato Italiano nesta temporada não ficará restrita apenas à Inter e ao Napoli.

Em declarações à rede "DAZN Itália" antes do início do confronto entre Inter e Napoli no San Siro, Marotta explicou que o mapa da disputa pelo "Scudetto" inclui vários candidatos, afirmando, segundo o site "Football Italia": "A disputa não será apenas entre Inter e Napoli, mas inclui também a Roma, a Juventus e outros clubes que não quero esquecer, incluindo o Como, que é uma surpresa importante e especial; o que torna a identidade do campeão nada definida".

Essas declarações surgem na esteira de movimentações administrativas e mudanças vividas pelo clube lombardo, com destaque para a saída surpreendente do diretor esportivo Piero Ausilio após longos anos dentro do clube, além da estabilidade técnica que a equipe atravessa em comparação ao verão passado, após a conquista do título do Campeonato e a continuidade do trabalho sob o comando do treinador Cristian Chivu.

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Sobre as ambições da equipe de continuar subindo ao pódio de conquistas, Marotta acrescentou: "Conquistar títulos de forma consecutiva ajuda você a continuar vencendo, mas mantê-los é o maior desafio. Ainda não conquistamos nada nesta temporada, e se quisermos escrever a história temos que buscar motivações adicionais, especialmente por sermos a equipe que todos querem derrubar, o que torna cada jogo mais difícil".

Em relação ao tema da renovação dos jogadores da equipe, sobretudo após a extensão do contrato do jovem atacante Francesco Pio Esposito e as recentes declarações de Federico Dimarco, o presidente da Inter disse: "Temos grande respeito por todos os nossos jogadores, e nos reuniremos em breve com os empresários para discutir as aspirações. Há um forte sentimento de pertencimento à camisa da Inter, e avaliaremos juntos como continuar essa relação".

Marotta encerrou sua fala comentando o interesse do clube catalão em contratar o capitão da equipe, afirmando com um sorriso: "As notícias sobre a sondagem do Barcelona a respeito de Lautaro são verdadeiras, mas a resposta foi definitiva, de nossa parte e do jogador, de continuar juntos. Lautaro é o capitão da equipe e personifica o presente e o futuro da Inter, e esperamos que essa sintonia continue por muito tempo".