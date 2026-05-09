"Mark van Bommel está de repente perto de voltar como técnico principal"

Mark van Bommel pode estar prestes a fazer um retorno surpreendente ao mundo do treinamento. De acordo com a mídia turca, o ex-técnico do PSV e do Royal Antwerp FC é considerado o principal candidato a assumir o cargo de novo treinador do Fenerbahçe. O holandês está sem clube há duas temporadas, mas isso pode mudar no próximo verão.

O nome de Van Bommel é mencionado com destaque na corrida para as eleições da presidência do clube turco. O candidato à presidência, Aziz Yildirim, teria indicado o ex-jogador da seleção como sua escolha preferida para o cargo de técnico caso vença as eleições. Analistas turcos consideram altas as chances de Yildirim.

De acordo com o grande jornal esportivo turco Fanatik, já houve contato entre a equipe de Yildirim e Van Bommel. O ex-meio-campista estaria aberto a uma aventura em Istambul.

Van Bommel dedicou-se principalmente à sua vida pessoal no último ano. O ex-técnico do Royal Antwerp FC apoiou o filho Ruben van Bommel durante a reabilitação de sua lesão no ligamento cruzado. Agora que o atacante do PSV está praticamente recuperado, o caminho parece aberto para um novo capítulo na carreira de técnico de seu pai.

Van Bommel, de 49 anos, já foi técnico principal do PSV, do VfL Wolfsburg e do Antwerp. Foi especialmente na Bélgica que ele obteve sucesso. Em sua primeira temporada, ele levou o Antwerp diretamente ao título nacional e à conquista da copa, tornando o clube campeão da Bélgica pela primeira vez em 66 anos. Uma temporada depois, Van Bommel também conquistou a Supercopa da Bélgica com o clube de Antuérpia.

Enquanto isso, a situação no Fenerbahçe está bastante conturbada. O clube parece estar novamente prestes a perder o título na Turquia, onde o rival Galatasaray está a caminho do campeonato.

Caso Van Bommel venha realmente a assinar com o Fenerbahçe, ele seguirá os passos de uma série de treinadores holandeses de renome que já passaram pelo PSV. Anteriormente, Guus Hiddink, Dick Advocaat e Phillip Cocu também estiveram no comando do gigante turco. Erwin Koeman também atuou por um curto período como técnico interino.