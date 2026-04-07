Mario Been: “Ele tem bons números para voltar ao Feyenoord”

Mario Been está satisfeito com a evolução de Gjivai Zechiël (21). O analista da ESPN selecionou o meio-campista do FC Utrecht e da Seleção Holandesa Sub-21 para o seu Time da Semana, em nome do jornal De Telegraaf.

Zechiël já disputou 43 partidas oficiais pelo Utrecht nesta temporada. Nelas, ele marcou oito gols e deu sete assistências.

Além disso, o jogador de Roterdã tornou-se um dos pilares da Seleção Juvenil Holandesa. Zechiël já disputou dez partidas internacionais pelas categorias de base dessa seleção.

Been vê que o jogador de pé direito cresce a cada semana. “Gjivai Zechiël me causa uma impressão cada vez melhor. Ele foi emprestado pelo Feyenoord ao Sparta e agora ao FC Utrecht.”

“Ele é dinâmico, forte com a bola e tem uma profundidade enorme sem a bola. Ele está se saindo cada vez melhor nos duelos defensivos. Na Eredivisie, ele já marcou sete gols e, além disso, tem quatro assistências em seu nome. Números excelentes para um retorno ao Feyenoord”, avalia Been.

Após esta temporada, Zechiël retorna, em princípio, ao De Kuip. No Feyenoord, ele tem contrato até meados de 2028.

De acordo com o Transfermarkt, Zechiël está avaliado atualmente em 7 milhões de euros. Pelo Feyenoord, ele disputou até agora dezesseis partidas, nas quais atuou três vezes como assistente.