Maringá x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Paranaense

Times entram em campo neste sábado (18), pelo jogo de ida da semifinal do torneio; veja como acompanhar na internet

Maringá e Athletico-PR se enfrentam na noite deste sábado (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Willie Davids, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports e do Furacão Live, na internet.

Buscando manter a invencibilidade em 2023, o Athletico-PR encerrou a primeira fase no torneio na liderança, com 31 pontos, enquanto nas quartas de final eliminou o São Joseense por 9 a 2 no placar agregado. Para o confronto, o técnico Paulo Turra terá Thiago Heleno, capitão, no time titular.

Do outro lado, o Maringá terminou em quarto, com 21 pontos, e na sequência deixou para trás o Cianorte por 2 a 1. No meio da semana, a equipe avançou à terceira fase após vencer o Marcílio Dias por 2 a 0.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR registra seis vitórias, contra uma do Maringá, além de dois empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Paranaense 2023, o Furacão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Athletico: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Zé Ivaldo (Pedro Henrique) e Fernando; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; David Terans, Pablo (Vitor Roque) e Cuello. Técnico: Carlos Pracidelli.

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Wesley, Vilar e Caíque; Morelli, Júlio Pacato (Parrudo) e Matheus Bianqui; Serginho, Gui Sales (Alemão) e Robertinho. Técnico: Jorge Castilho.

Desfalques

Maringá

Não há desfalques confirmados.

Athletico-PR

Lesionados, Madson e Marcelo Cirino seguem fora.

Quando é?