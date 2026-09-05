Enzo Maresca, técnico do Manchester City, afirmou que as grandes contratações fechadas pelo clube durante a janela de transferências de verão foram necessárias para ter condições de disputar com o Arsenal o título da Premier League nesta temporada.

A partida em que o City venceu o Coventry por 1 a 0 neste sábado marcou a estreia da dupla Enzo Fernández e Illiman Ndiaye, após se juntarem ao clube no último dia do mercado, dando os retoques finais no processo de reconstrução do time, cujo custo ultrapassou os 450 milhões de libras esterlinas. Após o jogo, Maresca fez questão de justificar esses gastos, indicando que acompanha de perto o início de temporada do Arsenal na competição.

Disse o treinador do Manchester City, segundo informações do site ESPN: "Se vocês observarem desde o jogo da Supercopa da Inglaterra, verão que o Arsenal disputou duas partidas a mais e sua escalação teve cinco mudanças em cada jogo".

E acrescentou: "A escalação deles conta com dois campeões da Copa do Mundo, que são Mikel Merino e Martín Zubimendi, e com dois jogadores da seleção da Inglaterra, que são Eberechi Eze e Noni Madueke, e o quinto jogador não me lembro com precisão, mas acredito que seja Piero Hincapié. No fim das contas, se você quer disputar títulos importantes, precisa de múltiplas opções. O Arsenal tem opções, nós também temos, e há outros clubes que também as têm, então isso não se limita apenas a nós. Estou muito feliz com as opções que temos à disposição, e isso é decisivo se você quer competir".

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Fernández, que se transferiu para o Etihad Stadium no último dia da janela em uma contratação recorde de 125 milhões de libras esterlinas, começou inicialmente no banco de reservas antes de ser lançado de forma emergencial após a lesão de Nico O'Reilly durante o aquecimento. Por outro lado, Ndiaye foi titular na lateral esquerda, enquanto Ayub Bouaddi entrou como reserva no segundo tempo.

Apesar da participação dos recém-chegados, quem roubou os holofotes foi outra contratação de verão, Elliot Anderson, que recebeu o prêmio de melhor em campo depois de completar mais passes bem-sucedidos do que o total de passes de toda a equipe do Coventry.

Maresca comentou sobre a atuação de Anderson dizendo: "Estou extremamente impressionado com o desempenho dele, e não apenas hoje; ele apresentou ótimos níveis diante do Crystal Palace, e também foi excelente contra o Bournemouth, apesar de ter se juntado a nós apenas uma semana antes e de ter sido substituído por causa de uma distensão muscular".

Encerrou suas declarações falando sobre a atitude do jogador ao dizer: "Mas o melhor do Elliot é a sua dedicação diária; ele sempre pergunta como pode evoluir, e realizamos com ele sessões de análise individual em vídeo para que ele veja como melhorar seu desempenho, e essa é a melhor impressão que qualquer jogador pode passar".