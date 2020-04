Marcos Senna: só Palmeiras de 96 e Corinthians de 99 fariam frente ao Flamengo atual

Para o ex-jogador, superioridade do Rubro-Negro antes da parada dos jogos é maior até do que se vê da Espanha hoje

Apesar de ser brasileiro de nascença, Marcos Senna adotou e foi adotado pela . E esta relação mútua, de amor e identificação, beneficiou ambos os lados.

Mas antes de fazer história pela seleção espanhola, conquistando a em 2008, e pelo , o meio-campista sentiu o sabor de ser campeão brasileiro pelo em 1999 e ainda acompanha o futebol jogado no .

Em entrevista exclusiva para a Goal Brasil, o hoje embaixador do Villarreal revelou que, dentre os times brasileiros que lembra ter acompanhado, apenas aquele Corinthians e o de 1996 fariam frente ao atual de Jorge Jesus.

“Não lembro de ver um time fazer isso no Brasil, com esta superioridade que teve no ano passado e que iniciou neste ano. Eu lembro do Palmeiras do Luxemburgo, de 1996, mas não lembro se era igual a este Flamengo...”, disse.

Palmeiras - 1996:

Júnior, Marcos, Rincón, Sandro, Roque Junior e Cafu;

Fernando Diniz, Rogério, Luizão, Galeano e Djalminha. #Palmeiras pic.twitter.com/9pGfKGCYSa — Gols Clássicos (@GolsClassicos) May 17, 2018

Ao ser questionado sobre o Corinthians de 1999, cujo título conquistado sobre o Atlético-MG foi novamente transmitido na TV, Senna também relembrou do poderio daquela equipe – tanto em campo quanto no aspecto mental.

“Ah, este seria um dos poucos times que estaria lutando pau a pau com este Flamengo. O que eu lembro é a sensação de que ninguém podia nos vencer. A confiança era muito grande, aquele grupo era maravilhoso. Tanto é que é um dos times que entrou na história do Corinthians. Desde o Dida até o Luizão, era um timaço. E eu fui privilegiado por ter participado daquele elenco”, completou.

🇧🇷MEMORIAS DO FUTEBOL🇧🇷

CORINTHIANS - Campeão Brasileiro de 1999 (Série A)

Dida; Índio, João Carlos, Márcio Costa e Kléber; Gilmar (Edu), Vampeta (Marcos Senna), Rincón e Ricardinho; Marcelinho Carioca (Dinei) e Edílson. Técnico: Oswaldo de Oliveira. pic.twitter.com/PDDHu3QR2y — showdoesportecom_RicardoCosta (@SRicardocosta) August 15, 2019

O passado é o passado, mas hoje, o atual embaixador do Villarreal não vê nenhum brasileiro capaz de brigar com o – que em sua opinião tem uma vantagem em relação aos seus competidores maior até mesmo ao que se vê no Campeonato Espanhol, com os gigantes e .

“O Flamengo tem um elenco muito forte, sai um [jogador] forte, entra outro no mesmo nível. Hoje em dia, nem tem outro time. Você falou que aqui tem o Barcelona e o Real Madrid... aí tem o Flamengo e só o Flamengo. E aí depois vem o , Palmeiras, às vezes o Corinthians, o está em busca de título. Então acho que tem o Flamengo e tem os demais, não acho que tem outro time”, disse.

“O Flamengo está em outro nível. Não sei quando vai acabar esta pandemia (da Covid-19), e quando vai começar o Campeonato Brasileiro, mas quando começar eu acho difícil que outro time consiga tirar o título do Flamengo. O Palmeiras está aí, é um dos times que, se tiver regularidade, pode ser que consiga, mas eu acho muito difícil”, completou.