Marcelo, do Real Madrid, também aposta em ser dono de clubes

Seguindo os passos de Ronaldo, David Beckham e muitos outros, Marcelo é mais um atleta com o sonho de ser dono de um clube de futebol.

E o lateral do Real Madrid já vem tirando essa ideia do papel. O jogador anunciou nesta segunda-feira (27), a compra de seu segundo time: o Mafra, da segunda divisão portuguesa.

Além do Mafra, Marcelo também é um dos donos do Azuriz, time paranaense e que jogou a primeira divisão estadual pela primeira vez em 2021 - e que irá participar da Série D.

Em entrevista concedida à TNT Sports, o lateral destacou a opção pelo Mafra pelo clube ser bem organizado financeira e sem dívidas, além de destacar a oportunidade em unir o mercado sul-americano com o europeu.

"Enxergamos no Mafra um potencial de conexão entre os mercados europeu e brasileiro. Muitos times da segunda liga europeia têm dificuldade de acessar o mercado brasileiro e o Mafra sendo do mesmo grupo que o Azuriz forma um elo perfeito," explicou Marcelo. "Mesmo com sua pequena estrutura, o Mafra estava bem organizado financeiramente e sem nenhuma dívida. Agora estamos investindo em sua infraestrutura."

Mas não se engane: o jogador também tem interesse em adquirir um clube maior, com o mercado brasileiro estando entre as possibilidades. E esse é justamente o próximo passo dos planos do atleta em sua holding, DOZE (cujo lançamento está previsto para 2022).

"Os planos agora são para a aquisição de mais um clube flagship, com uma torcida grande e de tradição. Sim, essa é a nossa expectativa. Isso deve acontecer no segundo semestre de 2022, demandando uma nova captação," revelou Marcelo. "Com a SAF, os investidores começaram a enxergar o mercado de futebol brasileiro de uma outra maneira. Esse modelo permite que os clubes se estruturem melhor e passem a ter uma gestão eficiente, transparente e profissional.

"Assim como já acontece no futebol europeu, vamos poder trabalhar com os clubes brasileiros através de uma abordagem empresarial."

Já pensou em ter Marcelo como dono de seu time? Pode não ser uma realidade tão distante: o lateral, depois de seu próximo passo no mercado europeu, parece ter a intenção de investir no Brasil.