Após marcar contra o Egito, Endrick é incentivado a ser titular na Copa: "Alô, Ancelotti!"

Endrick foi o protagonista da vitória da seleção brasileira sobre o Egito neste sábado (6), no último compromisso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo sábado (13). O atacante marcou o gol que garantiu o triunfo da equipe comandada por Carlo Ancelotti e reacendeu o debate sobre a formação titular do Brasil para o início da competição.

O jovem atacante entrou no segundo tempo, após Ancelotti promover mudanças na equipe titular, e precisou de apenas sete minutos para balançar as redes. Após receber um bom passe de Raphinha dentro da área, Endrick finalizou com categoria para marcar o gol da vitória brasileira. O gol lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida.

A entrada de Endrick em campo deu mais agressividade ao ataque brasileiro e sua atuação rapidamente repercutiu nas redes sociais. Muitos torcedores defenderam que o atacante ganhe uma oportunidade entre os titulares na estreia da Copa do Mundo.

"Olha a frieza do Endrick e categoria pra finalizar, era assim que o Igor Thiago deveria fazer, Vini Jr também, moleque é 9 e titular da Copa. Alô, Ancelotti!", escreveu um usuário na rede social X.

Nas quatro vezes que Endrick balançou as redes pelo Brasil, ele marcou em um momento e que o time perdia ou empatava, demostrando seu poder de decisão em momentos de pressão. Além disso, em março de 2026, após meses sem ser convocado, o atacante de 19 anos entrou em campo contra a Croácia nos minutos finais e foi responsável por uma assistência e um pênalti sofrido, que resultaram na vitória por 3 a 1 da seleção.

Com a Copa do Mundo prestes a começar, a disputa por uma vaga no ataque brasileiro segue aberta. E, após decidir o último amistoso antes da competição, Endrick chega à reta final da preparação com argumentos para aumentar a pressão sobre Ancelotti na definição do time que iniciará a caminhada no torneio.



