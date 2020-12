Máquina de gols, Cristiano Ronaldo segue quebrando marcas na Juventus

Craque lusitano continua escrevendo história com a camisa bianconeri e não dá sinal algum de envelhecimento

Cristiano Ronaldo não cansa de quebrar recordes. Já são diversas marcas históricas que o craque português escreveu com a camisa da e aos 35 anos ele não demonstra qualquer sinal de envelhecimento, pelo contrário. O 'Robozão' mostra a cada rodada que segue no auge.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após um jogo decepcionante diante da Atalanta, Cristiano Ronaldo voltou a ser protagonista do time bianconeri neste sábado (19). O lusitano anotou dois gols na goleada da Juventus contra o Parma, fora de casa, por 4 a 0. Com os dois tentos, o gajo se tornou o quinto jogador a marcar pelo menos 32 gols durante um ano-calendário em jogos da .

Mais times

O português atingiu justamente a marca de 32 gols em 2020 no Campeonato Italiano, igualando o feito de Stefano Nyers, em 1951. Os outros jogadores que conseguiram algo parecido foram: Felice Placido Borel, em 1933, com 41 gols; Gunnar Nordahl, em 1950, com 36; e Omar Enrique Sivori, em 1961, com 33 tentos.

32 - Cristiano #Ronaldo is only one of the five players able to score at least 32 goals in a single calendar year in Serie A's history. Sting.#ParmaJuve #SerieATIM pic.twitter.com/0KUYEGKo0t — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 19, 2020

Ou seja, além de ser o primeiro no Século XXI a atingir tal número, Cristiano Ronaldo conseguiu um feito que nenhum outro jogador conseguiu nos últimos 59 anos. Este é apenas um dos dos diversos recordes que o lusitano vem conseguindo estabelecer com a Juventus.

Este número ainda pode aumentar. A Juventus tem mais um compromisso em 2020: no próximo dia 22 de dezembro, o time bianconeri recebe a Fiorentina no Allianz Stadium. Se contar com tropeços de e Inter, o time de Turim pode assumir a liderança da Serie A.

Mais artigos abaixo

Foto: Getty Images

Os dois tentos também colocaram CR7 no topo da artilharia da temporada 2020/21 do Campeonato Italiano. São 12 gols nesta edição da competição, ultrapassando Romelu Lukaku, da Inter, e Zlatan Ibrahimovic, do Milan, com 10 gols cada.

Em 102 jogos com a Juventus, Cristiano Ronaldo já marcou 81 gols e ocupa a 16ª colocação no ranking de maiores goleadores do clube de Turim. O maior artilheiro da história do clube é Alessandro del Piero, que marcou 209 gols em 705 partidas. A média de gols do português é a melhor de um jogador que disputou pelo menos 100 partidas com a Juve: 0,79 gols/jogo.