Cristiano Ronaldo encara seu pior jogo pela Juventus

O pênalti perdido pelo craque português foi apenas um dos muitos erros cometidos diante da forte equipe da Atalanta

Dez gols em oito jogos disputados até agora na Tim, aos quais devem ser somados outros quatro tentos anotados em quatro jogos na Liga dos Campeões. O início de temporada de Cristiano Ronaldo tem sido excelente, mas a última partida, empate por 1 a 1 com a Atalanta, provavelmente foi a sua pior atuação com a camisa da .

Desde o verão europeu de 2018 em Turim, o craque lusitano habituou-se com excelentes atuações e números extraordinários em suas duas primeiras temporadas: 62 gols marcados em 72 jogos da Série A. Até por isso, vê-lo com tanta dificuldades na partida contra La Dea chamou tanto a atenção.

Já nos primeiros minutos de jogo percebia-se que o tão famoso "Sííí" não seria ouvido no Allianz Stadium. Bem servido por Morata (que também teve uma noite para esquecer), Cristiano Ronaldo recebeu a bola em ótimas condições de chute e, em condições normais, a finalização terminaria no fundo do gol. No entanto, o português chutou para fora.

A outra grande chance desperdiçada foi no pênalti, já no segundo tempo e que poderia encaminhar uma vitória do time bianconeri por 2 a 1. Mas brilhou a estrela do goleiro Gollini, que defendeu o chute e segurou o empate até o fim.

Foto: Getty

Além das oportunidades desperdiçadas, no entanto, há mais. Na verdade, Cristiano Ronaldo perdeu mais bolas e errou mais jogadas do que o normal. O português não foi parecido com o que ele mesmo já apresentou, que o torna de alguma forma mais "humano", após uma série de atuações como protagonista bianconeri. Pela primeira vez, a Juve foi "traída" por sua grande estrela.

Andrea Pirlo comentou o desempenho da CR7 após o apito final, em entrevista à Sky: "Ele errou o pênalti, mas essas coisas podem acontecer, acontece de vez em quando. Muito ruim porque ele teria nos ajudado a seguir em frente com o resultado".

A noite da última quarta-feira (16) foi complicada para o português, mas o próprio CR7 já parece mais do que pronto para recomeçar e deixar esta atuação no passado. Depois do jogo contra a , ele publicou um post em seu perfil no Instagram pensando já no próximo jogo do campeonato contra o Parma.

"Não é o resultado que queríamos, mas agora é a hora de nos recuperarmos bem e nos concentrarmos no próximo jogo!", escreveu o lusitano.