Mano Menezes disse ao Corinthians para manter Tiago Nunes, afirma PVC

Tiago Nunes segue balançando após os maus resultados na Libertadores e no Paulistão; Mano surge como opção, mas retorno não deve acontecer agora

Tiago Nunes foi contratado pelo para mudar a filosofia de jogo do clube, que vinha adotando um estilo defensivo desde 2008 com os técnicos Mano Menezes, Tite e Fábio Carille.

Mesmo tendo enorme sucesso com essa estratégia - ganhando uma Libertadores, um , três títulos do Brasileirão, cinco do , uma Copa do brasil e uma ao longo deste período - a torcida se mostrou cansada de “saber sofrer”. Assim, a diretoria resolveu trazer um técnico para “propor o jogo” e mudar a filosofia da equipe.

Porém, o curioso é que, após pouco mais de dois meses de trabalho do novo treinador e alguns maus resultados dentro de campo, a diretoria alvinegra voltou a sondar Mano Menezes, o responsável por implementar o estilo de jogo defensivo no clube.

A informação, originalmente divulgada por Juca Kfouri, foi confirmada pelo jornalista PVC, que foi além e revelou que, segundo fontes do Parque São Jorge, Mano teria se mostrado contrário a uma volta ao Corinthians neste momento e ainda teria indicado que a permanência de Tiago Nunes é a melhor opção para o clube.

Desde a precoce eliminação na Libertadores de 2020, novamente contra o Guaraní-PAR, o atual comandante do Corinthians tem seu cargo ameaçado, e o retorno de Mano Menezes vem sendo especulado. Além disso, o treinador campeão paulista e da Copa do Brasil no Parque São Jorge em 2009 tem relações próximas com o presidente alvinegro Andrés Sanchez, o que daria ainda mais força ao nome.

Mas Mano conhece bem o Corinthians e sabe que em ano de eleição, a vida de um treinador não costuma ser fácil, ainda mais com a possibilidade de novos grupos políticos chegarem ao poder.

Enquanto isso, e enquanto os campeonatos seguem parados por conta da pandemia do novo coronavírus, Tiago Nunes segue no comando técnico da equipe. É até provável que a paralisação do futebol tenha favorecido o treinador, muito pressionado pela provável eliminação na fase de grupos do Paulistão, que estava prestes a acontecer. Agora, cabe esperar para ver se o treinador terá forças para continuar ou se será substituído em breve.