Tiago Nunes no Corinthians: vitórias, derrotas, reforços e mais sobre o trabalho do técnico

Técnico assumiu o comando da equipe sob forte expectativa no início do ano

A chegada de Tiago Nunes ao foi cercada por grande expectativa tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. No entanto, após dois meses de trabalho, o sinal de alerta é ligado e o técnico já vê o seu trabalho sendo questionado devido aos maus resultados neste início de trabalho.

Apesar de Jorge Kalil, diretor de futebol do clube, ter garantido a sua permanência, Tiago Nunes convive com a sombra de Mano Menezes, que está livre no mercado.

Confira os números de Tiago Nunes no Corinthians!

Mais times

OS NÚMEROS DE TIAGO NUNES NO CORINTHIANS

Com apenas 40,4% de aproveitamento, os números de Tiago Nunes no comando do não são nada animadores.

Em 14 jogos disputados até o momento, foram quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Além de 17 gols marcados e 15 sofridos.

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS 14 4 5 5 17 15

VITÓRIAS

DATA JOGO COMPETIÇÃO 13 de fevereiro Corinthians 2 x 1 Guaraní 2 de fevereiro Corinthians 2 x 0 23 de janeiro Corinthians 4 x 1 -SP Campeonato Paulista 15 de janeiro Corinthians 2 x 1

EMPATES

DATA JOGO COMPETIÇÃO 15 de março de 2020 Corinthians 1 x 1 Campeonato Paulista 7 de março de 2020 1 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 26 de fevereiro de 2020 Corinthians 1 x 1 Santo André Campeonato Paulista 15 de fevereiro de 2020 0 x 0 Corinthians Campeonato Paulista 26 de janeiro de 2020 1 x 1 Corinthians Campeonato Paulista

DERROTAS

DATA JOGO COMPETIÇÃO 22 de fevereiro de 2020 Água Santa 2 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 9 de fevereiro de 2020 Corinthians 0 x 1 Inter de Limeira Campeonato Paulista 6 de fevereiro de 2020 Guaraní 1 x 0 Corinthians Copa Libertadores 30 de janeiro de 2020 2 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 18 de janeiro de 2020 2 x 1 Corinthians Campeonato Paulista

OS REFORÇOS



Luan também já encara críticas no Corinthians / Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Até o momento, seis jogadores reforçaram o Corinthians em 2020: Ederson, Luan, Sidcley, Cantillo, Davó e Yony González.

Agora há a expectativa de novos reforços chegarem, atletas que não estão comprometidos saírem e jogadores voltarem de lesão. Com isso, Tiago Nunes terá a chance de recuperar sua equipe para pelo menos fazer um Campeonato Brasileiro competitivo.

QUAL É A CLASSIFICAÇÃO DO CORINTHIANS?

De tanto perder pontos, o Alvinegro está quase eliminado do Paulistão. A duas rodadas do término da fase de grupos, o time soma 11 pontos e aparece na terceira colocação de sua chave atrás de RB com 17 pontos e com 16.

Agora com a pausa devido a pandemia do Coronavírus, Tiago Nunes terá a chance de ajustar esse novo Corinthians. Os novos testes deverão ser feitos assim que os jogos reiniciarem.

Mais artigos abaixo

POSIÇÃO EQUIPE PTS J V E D GP GC SG 1º RB Bragantino 17 10 5 2 3 13 7 +6 2º Guarani 16 10 4 4 2 15 9 +6 3º Corinthians 11 10 2 5 3 12 10 +2 4º Ferroviária 11 10 2 5 3 11 9 +2

OS ARTILHEIROS DO CORINTHIANS EM 2020



Foto: Getty Images

Com Tiago Nunes, Boselli tem grande evolução e é o artilheiro da equipe em 2020, com seis gols marcados, seguido por Luan, que registra cinco bolas na rede.

Ao contrario de 2019, quando marcou apenas dez gols em 45 jogos, o argentino iniciou a atual temporada sendo peça fundamental na equipe de Tiago Nunes.