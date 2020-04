Duílio, Gobbi, Garcia: quem são os possíveis candidatos à presidência do Corinthians?

De "outsider" a nomes históricos na política alvinegra, quatro nomes despontam como prováveis candidatos na eleição que definirá o sucessor de Andrés

O tem as suas atividades paralisadas durante a quarentena causada pela pandemia da Covid-19, mas vê os bastidores do clube em polvorosa com a aproximação da eleição presidencial, marcada para novembro deste ano. Conheça aqui os possíveis candidatos ao pleito atualmente:

Duílio Monteiro Alves

Diretor de futebol do clube durante o mandato de Mário Gobbi e atual diretor na administração de Andrés Sanchez, Duílio é figura conhecida desde pequeno no clube. Seu pai, Adilson, foi um dos principais responsáveis pela implantação da Democracia Corinthiana, no começo da década de 80.

Ainda sem ser confirmado como aposta da chapa Renovação e Transparência, que comanda o clube desde 2007, ele é visto como o nome mais apropriado para o cargo por ser mais jovem que os pares, ter bastante vivência no e ainda ser conhecido entre os torcedores, muito por causa da sua atuação no futebol.

Mário Gobbi

Presidente do Corinthians entre 2012 e 2015, num ciclo que deu ao clube a tão sonhada da América, Gobbi foi chamado por um grupo de dissidentes da Renovação e Transparência para encabeçar o que seria uma forte chapa de oposição.

Sem confirmação oficial da candidatura, ele é valorizado pelas conquistas passadas e por ter se afastado da gestão asism que saiu do cargo, em 2015, deixando a imagem menos ligada a Andrés Sanchez. Também tem a seu favor o fato de ser bastante conhecido tanto no clube quanto pela torcida.

Paulo Garcia

Visto como peça-chave para qualquer administração do clube, já que tem muitos conselheiros a seu favor, Paulo Garcia já tentou a presidência em outras duas oportunidades. A última delas em 2018, quando ficou em segundo no pleito contra Andrés Sanchez.

Normalmente ao lado da Renovação e Transparência na hora de decidir coisas no clube, emplacou, por exemplo, Flávio Adauto como diretor de futebol durante o mandato de Roberto de Andrade. Temendo sofrer impeachment, o presidente recorreu a Garcia, que conseguiu acalmar os ânimos no clube. É possível que ele seja apoiado pela chapa de Andrés, o que causaria a saída de Duílio da disputa.

Augusto Melo

"Outsider" da disputa, o empresário de 56 anos confirmou sua candidatura ao cargo em fevereiro e tenta angariar apoiadores. Ele é visto como uma espécie de "nova política" pelos oposicionistas e ganhou apoio, por exemplo, do ex-vice-presidente do clube, Antonio Roque Citadini.

Andrés Sanchez

O eterno mandatário alvinegro, já assegurado como a figura política mais famosa do clube neste século, não pode concorrer à reeleição. A alguns amigos, diz que não participará do pleito porque está "cansado". Ele confia, porém, que conseguiria eleger um sucessor se fizesse campanha.