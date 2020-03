Torcida perde a paciência com 'passadores de pano' de Cássio e Tiago Nunes no Corinthians; veja reações

Timão empatou com o Ituano por 1 a 1 neste domingo (15) e vê classificação para as quartas do Campeonato Paulista mais distante

A torcida do perdeu de vez a paciência com o time e o técnico Tiago Nunes após o empate com o por 1 a 1, pela décima rodada do , chegando ao sexto jogo sem vitória na competição. O último triunfo foi há mais de um mês, no dia 2 de fevereiro, contra o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Com o resultado, o chegou a 11 pontos no Grupo D e fica a dois do , segundo colocado, que enfrenta a rival nesta segunda-feira (16). Caso o Bugre vença a , para ir às quartas de final, o Alvinegro precisará vencer seus dois compromissos restantes e torcer por um tropeço do time alviverde de Campinas até o fim da fase de grupos.

Mais times

Irritados com a postura da equipe, a torcida não deixou de cobrar o goleiro Cássio, que vem tento falhas repetidamente, além do técnico Tiago Nunes. Veja algumas reações!

Tiago Nunes na última vitória do Corinthians pic.twitter.com/zIvuifpwpg — CORINTHIANO (@sccp019) March 15, 2020

Corinthiano com relação ao trabalho pífio do Tiago Nunes no momento pic.twitter.com/6Zqn8u0Uhx — Kaio FS 🌹🇾🇪 (@kaiosancho) March 15, 2020

time todo do corinthians errando: lixos



cássio errando: pic.twitter.com/jcNan6Cc2J — Caique Gomes (@caique_gomess) March 15, 2020

eu tô só o Tiago Nunes pic.twitter.com/mHlpCta81o — gustavo 🤡😷 (@itsliim_a) March 15, 2020