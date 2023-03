Manchester United x Fulham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pelas quartas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Fulham se enfrentam na tarde deste domingo (19), às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming

O Manchester United conseguiu a classificação após passar por Everton (3 a 1), Reading (3 a 1) e West Ham (3 a 1). Os Red Devils não terão Casemiro, que cumpre suspensão, enquanto Garnacho continua no departamento médico. Já Martial é dúvida, com problema físico.

Do outro lado, o Fulham passou por Hull City (2 a 0), Sunderland (1 a 1 e 3 a 2) e Leeds United (2 a 0). Shane Duffy, Neeskens Kebano e Layvin Kurzawa são ausências confirmadas.

Prováveis escalações

Escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Fred, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Escalação do Fulham: Rodak; Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Willian, Pereira, Solomon; Mitrovic.

Desfalques

Manchester United

Casemiro cumpre suspensão, enquanto Garnacho está no departamento médico.

Fulham

Shane Duffy, Neeskens Kebano e Layvin Kurzawa continuam no departamento médico.

Quando é?