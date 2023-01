Manchester United x Everton ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United recebe o Everton na tarde desta sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Quarto colocado da Premier League, o Manchester United deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição. Axel Tuanzebe, entretanto, segue sendo desfalque.

Já o Everton está na zona de rebaixamento do inglês e quer aproveitar o duelo para tentar retomar a confiança para o restante da temporada.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, L Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Garnacho, Fernandes, Rashford; Martial.

Escalação do provável Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana; McNeil, Calvert-Lewin, Gray.

Desfalques

Manchester United

Axel Tuanzebe continua se recuperando de lesão.

Everton

James Garner, Michael Keane, Andros Townsend e Nathan Patterson estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 6 de janeiro ade 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Old Trafford, Manchester - ING