Como o Manchester United está resolvendo a crise com Cristiano Ronaldo?

Craque português deu declarações sobre questões internas do clube; ingleses buscam medida plausível a ser tomada sobre o atacante

Após a entrevista bombástica realizada pelo camisa 7 Cristiano Ronaldo, onde o atleta criticava diversos aspectos do Manchester United, incluindo proprietários, instalações e até Erik ten Hag, treinador da equipe, o clube agora corre atrás de medidas a serem tomadas rapidamente para o controle da crise que se instaura internamente e externamente no clube.

Na manhã desta sexta-feira (18), os Red Devils publicaram uma nota oficial que coloca explicitamente um "basta" às especulações da mídia sobre as ações a serem tomadas pelo clube: "O Manchester United iniciou nesta manhã as medidas apropriadas em resposta à recente entrevista de Cristiano Ronaldo à mídia. Não faremos mais comentários até que este processo chegue à sua conclusão."

Mesmo que não tenham sido realizados novos comentários oficiais por parte do clube até o momento, a apuração do jornal The Athletic confirmou que uma possível medida a ser tomada pelo Manchester United será o cancelamento imediato de contrato com o craque português.

Para explicar a possível ação do clube, pode ser citado o contrato em que todos os atletas da Premier League devem assinar, os proibindo de escrever ou dizer qualquer coisa prejudicial à equipe. Se o United considerar, de fato, que Cristiano Ronaldo violou este acordo, pode ser possível que o atleta venha a ser demitido dos Red Devils.

As questões estão sendo discutidas mesmo com a paralisação do futebol nacional e internacional por clubes, enquanto CR7 já se apresentou na seleção portuguesa para a disputa da Copa do Mundo do Qatar deste ano. Portugal estreia na próxima quinta-feira (24), contra Gana, às 13h (de Brasília). Basta observar a situação do atleta no Manchester United e se, até lá, algo terá sido decidido.