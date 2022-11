Climão? Cumprimento entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo viraliza após entrevista polêmica

Jogadores são companheiros em Portugal e no Manchester United; atacante realizou entrevista exclusiva ao 'The Sun', onde abordou vários assuntos

Depois de uma polêmica entrevista exclusiva com o portal The Sun, Cristiano Ronaldo precisou seguir a vida e voltar ao cotidiano de atleta, incluindo se apresentar aos vestiários portugueses para o início da Copa do Mundo no Qatar. Em vídeo publicado pela seleção de Portugal, o meia Bruno Fernandes, companheiro de CR7 também no Manchester United, aparece "desconfortável" cumprimentando o veterano em vídeo que viralizou.

Na ocasião, Cristiano Ronaldo está de costas e o meio-campista dá um curto aperto de mãos ao atacante. Nas redes sociais, os torcedores de Portugal fizeram diversas críticas a Bruno Fernandes pelo "ato". Vale destacar que a situação, porém, foi tirada do contexto.

Segundo o companheiro nacional de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, João Mário, o cumprimento dos dois não passava apenas de uma brincadeira. O meia relatou que esteve presente no momento e que CR7 ainda brincou com o atraso do colega para o treino: "Foi uma brincadeira entre eles, curiosamente porque Bruno foi um dos últimos a chegar, e Cristiano perguntou se tinha vindo de barco (risos). Foi uma brincadeira entre eles, eles jogam juntos", confirmou o atleta em coletiva, nesta terça-feira (15).

Após a entrevista concedida por CR7, os ânimos se exaltaram pela mídia mundial, já que o craque não mediu palavras sobre vários assuntos. No entanto, ainda segundo João Mário, nada que envolva Cristiano Ronaldo no ambiente externo à seleção vai influenciar internamente. "Sobre Ronaldo, há pouco a dizer. Uma das vantagens de chegar à seleção é que tudo é anulado. Não há grande problema", finalizou o meia.

Portugal se prepara para um último amistoso antes do início da Copa do Mundo de 2022, contra a Nigéria, que acontece nesta quinta-feira (17). A seleção comandada pelo cinco vezes Bola de Ouro está no Grupo H, ao lado de Gana, Uruguai e Coreia do Sul.