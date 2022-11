Cristiano Ronaldo acalma tensão entre companheiros no treino de Portugal

Durante os treinamentos, o atacante foi visto acalmando João Cancelo, do Manchester City, após desentendimento com João Félix, do Atléti

A preparação da seleção portuguesa para a disputa da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, tem sido marcado de muitas polêmicas envolvendo os jogadores convocados por Fernando Santos, técnico do time, para a competição.

No treinamento que aconteceu nesta terça-feira, uma equipe de reportagem registrou o momento em que o lateral João Cancelo, do Manchester City, parece entrar com uma força maior na disputa de bola, chegando a segurar o braço do atacante do Atlético de Madrid, João Félix.

Depois da entrada, foi a vez de Cristiano Ronaldo entrar em cena. O atacante do Manchester United caminha em direção a Cancelo, se aproxima, segura o pela nuca e repreende o lateral, tentando acalmar a tensão. O jogador, por sua vez, parece continuar ainda irritado com o ocorrido.

Já em outro lado do campo, é possível ver João Félix apontando para Cancelo após ser questionado por Bruno Fernandes sobre a discussão.

Em ritmo de preparação para a Copa do Mundo, não é a primeira vez que um desentendimento entre os jogadores ganha as manchetes da seleção de Fernando Santos ou até mesmo uma polêmica com a imprensa.

Na última segunda-feira, o atacante Cristiano Ronaldo tomou conta das manchetes ao participar de um entrevista. Entre os assuntos abordados, o português foi enfático ao criticar a diretoria e o técnico Erik ten Hag, do Manchester United.

Depois, a própria Federação Portuguesa de Futebol divulgou um vídeo da chegada dos atletas na preparação para a Copa. Nas filmagens, é possível ver uma certa frieza no cumprimento de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. A imprensa local sugeriu que a reação havia sido por conta da entrevista de CR7. Porém, o assunto foi rapidamente contornado pelo meio-campista João Mario, afirmando que não passava de uma brincadeira entre os dois.

A seleção de Portugal estreia no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, contra Gana, enfrentando Uruguai, dia 28, e Coreia do Sul, dia 2 de dezembro, no Grupo H. Antes disso, o time ainda faz um amistoso, em solo português, contra a Nigéria, nesta quinta-feira (17).