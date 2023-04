Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), pela 33ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Considerado por muitos como a final antecipada, Manchester City e Arsenal se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), a partir das 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em busca do título do Campeonato Inglês, o confronto é considerado crucial para o Manchester City, que atualmente está na vice-liderança, com dois jogos a menos, soma 70 pontos, cinco a menos que o líder Arsenal.

Sem perder há 17 jogos (com 14 vitórias e três empates), o City chega embalado com a classificação para a final da Copa da Inglaterra e para a semifinal da Champions League 2022/23. Nathan Ake, que saiu machucado no empate com o Bayern de Munique por 1 a 1, é a única dúvida do técnico Pep Guardiola.

"É um jogo importante, podemos somar pontos e o nosso maior adversário não. Mas temos que nos concentrar no que temos que fazer. Jogamos duas vezes nesta temporada e na FA Cup e lá (fora do Arsenal na liga) foram jogos muito apertados e muito difíceis", apontou Guardiola.

"Eu disse há muito tempo com o Arsenal, quando com Arsene Wenger eles sempre têm detalhes incríveis e cuidado com a bola e quem eles selecionam para jogar com a maior qualidade e maior habilidade. Mas Mikel trouxe uma nova dimensão. Eles são grandes concorrentes em todos os sentidos, tão agressivos", completou.

Getty Images

Já o Arsenal chega pressionado e em busca da recuperação após três empates consecutivos. Caso vença o rival, dependerá apenas de si até o fim do campeonato para encerrar o jejum de 19 anos e levantar o troféu do Campeonato Inglês.

"Quando você olha para os números, não há comparação com mais ninguém. Ele é capaz de produzir isso porque a configuração é feita da maneira certa para ele, os jogadores que ele tem ao seu redor, a maneira como ele é treinado e, obviamente, as qualidades que ele possui. Com ele, eles têm a capacidade de jogar de diferentes maneiras. Obviamente, evitá-lo na fonte é provavelmente a melhor receita", afirmou Arteta.

Em 207 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 98 vitórias, contra 64 do Manchester City, além de 45 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Citizens venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias e Laporte; Stones e Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Arsenal: Ramsdale; Ben White, Holding, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Xhaka e Thomas Partey; Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Arsenal

Saliba, Tomiyasu e Elneny estão lesionados.

Quando é?